Stade rennais 3-2 FC Nantes

Il Stade Rennes a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 3-2 contre Nantes ce vendredi à Parc Roazhon. Il Stade Rennes a fait face à la réunion avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre OGC Nice. De son côté, le FC Nantes perdu par un résultat de 0-1 dans le duel précédent contre FC Girondins Bordeaux. Avec cette défaite, FC Nantes il était placé en sixième position à la fin du match, tandis que le Stade Rennes C’est le troisième.

31/01/2020

La première moitié du match a commencé positivement pour l’équipe de Nantés, qui a inauguré la lumière avec un objectif de Damien Da Silva, terminant ainsi la première partie par un 0-1 sur le tableau de bord.

Après la reprise est venu le but de l’équipe à domicile, qui a obtenu la cravate avec un peu de Rafinha à la 71e minute, mais plus tard FC Nantes devant son équipe grâce à l’objectif de Moses Simon à 80 minutes. Cependant, un objectif de Benjamin Bourigeaud à égalité pour l’équipe à domicile à la 90e minute. Il a marqué à nouveau l’équipe rennais, qui a changé les virages dans la lumineuse réalisant le 3-2 grâce à un autre but Rafinha, qui a ainsi bouclé un doublé peu avant la fin, notamment dans les années 90, concluant la confrontation avec un résultat final de 3-2.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Stade Rennes qui sont entrés dans le jeu étaient Yann Gboho, Benjamin Bourigeaud et Romain Del Castillo remplacer Adrien Hunou, James Lea Siliki et Eduardo Camavingatandis que les changements de Nantes étaient Mehdi Abeid, Percy Prado et Samuel Moutoussamy, qui est entré pour remplacer Renaud Emond, Dennis Appiah et Abdoul Kader Bamba.

L’arbitre a décidé d’avertir huit joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Faitout Maouassa, Rafinha, Romain Del Castillo et Eduardo Camavinga et par le Nantes exhorté à Dennis Appiah, Renaud Emond, Alban Lafont et Abdoul Kader Bamba.

Avec cette victoire, le Stade Rennes monte à 40 points et se place à la troisième place du classement, sur la place d’accès de la Ligue des champions. De son côté, le FC Nantes il est maintenu avec 32 points avec lesquels il est arrivé à cette vingt-deuxième journée de la compétition.

Le prochain engagement de la Ligue 1 pour le Stade Rennes c’est contre lui OSC Lilletandis que le FC Nantes fera face à la Paris S. Germain.

Fiche techniqueStade Rennes:Edouard Mendy, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Jeremy Gelin, Faitout Maouassa, Rafinha, James Lea Siliki (Benjamin Bourigeaud, min.65), Eduardo Camavinga (Romain Del Castillo, min.83), Flavien Tait, Adrien Hunou (Yann Gboho , min.57) et Mbaye NiangFC Nantes:Alban Lafont, Dennis Appiah (Percy Prado, min. 86), Molla Wague, Rene Krhin, Charles Traore, Abdoul Kader Bamba (Samuel Moutoussamy, min. 90), Ludovic Blas, Abdoulaye Touré, Imran Louza, Moses Simon et Renaud Emond ( Mehdi Abeid, min.67)Stade:Parc RoazhonButs:Damien Da Silva (0-1, min. 47), Rafinha (1-1, min. 71), Moses Simon (1-2, min. 80), Benjamin Bourigeaud (2-2, min. 90) et Rafinha ( 3-2, min.90)