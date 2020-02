Stade Rennes Brest

Samedi prochain à 20h00 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de Ligue 1, qui affrontera le Stade Rennes et à Brest dans le Parc Roazhon.

02/07/2020

Il Stade Rennes atteint le vingt-quatrième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui OSC Lille dans le match précédent pour un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 23 matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1 avec un total de 29 buts en faveur et 22 contre.

De son côté, le Brest obtenu un nul face à face contre FC Girondins Bordeaux, en ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, essayez donc de continuer à ajouter des points à votre casier contre le Stade Rennes. À ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté sept avec un bilan de 29 points pour et 31 contre.

En tant que local, le Stade Rennes Il a gagné sept fois, a perdu trois fois et a fait match nul une fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu ponctuel à sa poche. Aux sorties, le Brest Il a un équilibre de deux victoires, sept défaites et deux nuls en 11 matchs joués, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le Stade Rennes Ajoutez un résultat positif à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Stade Rennes et les résultats sont une défaite et trois nuls en faveur de l’équipe à domicile. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de Stade Rennes. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et le résultat a été un match nul (0-0).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, on constate que le Stade Rennes est en avance sur l’équipe visiteuse avec un avantage de 11 points. L’équipe de Julien Stephan Il arrive au match en troisième position et avec 40 points avant le match. En revanche, les visiteurs sont en quatorzième position avec 29 points.