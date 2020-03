Stades convertis en hôpitaux par le coronavirus

Face à la pandémie vécue par le Coronavirus, les équipes de football ne sont pas en reste et plusieurs d’entre elles, à part des dons de millionnaires, ont prêté leurs stades et leurs installations à différents services de santé.

Nous vous parlons de certains stades qui sont devenus des «hôpitaux» pour combattre la crise du COVID-19.

1. Stade Maracana

Wilson Witzel, actuel gouverneur de Rio de Janeiro, a annoncé que le légendaire stade Maracana deviendrait une unité de santé, où ils prévoient de recevoir l’équipement et le matériel nécessaires pour lutter contre le virus.

2. Stade Pacaembú

Le stade situé à Sao Paulo faisait partie de la Coupe du monde de 1950 et est toujours actif. Il ouvrira ses portes comme refuge pour les malades et plus de 200 lits pour les cas contrôlables de coronavirus seront installés.

3. Stade du centenaire de Montevideo

L’ancien mais légendaire Estadio Centenario de Montevideo sera également aménagé en auberge. À un moment donné, il a accueilli la première Coupe du monde, en 1930. Ils accueilleront des sans-abri et susceptibles d’être sujets à l’obtention de COVID-19.

4. Stade Santiago Bernabéu

La maison du Real Madrid servira d’entrepôt pour différents ustensiles et fournitures médicales, comme annoncé par le club sur ses réseaux sociaux.

Les meringues et Florentino Pérez travaillent avec le ministère espagnol de la Santé pour aider au mieux de leurs capacités.

5. Hard Rock Stadium

Le Hardo Rock Stadium est le domicile des NFL Miami Dolphins et a accueilli le Super Bowl LIV, que Kansas City a remporté. Avec la pandémie également présente aux États-Unis, dans le parking de l’immeuble, ils effectuent des tests COVID-19, sous la supervision de la Garde nationale.

