stalata J.Stabia. 9 joueurs sortis

Le juge des sports avv. Emilio Battaglia, assisté de Stefania Ginesio et du représentant A.I.A Carlo Moretti, a pris les décisions suivantes:

Race Soc. FROSINONE – Soc. PEROUSE Le juge des sports, reçu par le procureur fédéral, notification rituelle conformément à l’art. 61, paragraphe 3 CGS (par e-mail reçu le 13.07 le 17 février 2020) concernant la conduite de l’entraîneur Serse Cosmi (Soc. Pérouse) consistant à avoir prononcé des expressions blasphématoires lors du 38e de la seconde mi-temps; acquis et examiné les images de télévision relatives, avec une garantie technique et documentaire complète; considérant que l’entraîneur en question était clairement encadré par les images de la télévision tout en prononçant une expression blasphématoire, identifiable sans marge de doute raisonnable, et que, par conséquent, un tel comportement doit être sanctionné conformément à l’art. 37 paragraphe 1 lett. a), et la législation susmentionnée relative aux tests de télévision;

P.Q.M. décide de sanctionner l’entraîneur Serse Cosmi (Soc. Pérouse) avec disqualification pour une journée de match

ENTREPRISE‘

Amende de 20 000,00 €: à Soc JUVE STABIA d’avoir ses supporters, en seconde période, entonné de nombreux refrains insultants et intimidants à l’adresse des officiels du match, aggravés par des références macabres à la mémoire de l’arbitre récemment décédé.

Amende de 5 000,00 €: vers Soc. CROTONE d’avoir ses partisans, à la fin de la course, entonné des choeurs insultants de matrice territoriale envers les supporters adverses.

Amende de 4 000,00 €: à Soc PESCARA comme responsabilité directe du comportement de son président dans les vestiaires.

Amende de 2500,00 €: à Soc. EMPOLI d’avoir ses supporters, pendant la course, dans son secteur, allumé 2 pétards et de nombreuses bombes fumigènes; pénalité réduite conformément à l’art. 29, paragraphe 1 lett. b) CGS, pour que la Société opère effectivement avec les forces de l’ordre à des fins préventives et de surveillance.

JOUEURS

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX JOURS RÉELS DE SOUMISSION ET D’ADMONITION

AGAZZI Davide (Livourne): pour comportement incorrect envers un adversaire (sixième pénalité); avoir, à la 25e de la seconde mi-temps, au moment de l’avertissement, adressé aux Arbitres des expressions offensantes.

DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE RÉELLE DE CONCURRENCE

STRANDBERG Ken Remi Stefan (Trapani): double carton jaune pour mauvais comportement envers un adversaire.

TROIANO Michele (Ascoli): double avertissement pour comportement incorrect envers un adversaire.

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE RÉELLE DE CONCURRENCE

AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

CESAR Bostjan (Chievo Verona): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (dixième pénalité).

D’ORAZIO Tommaso (Cosenza): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

ESPOSITO Salvatore (Chievo Verona): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

FLORENCE Marco (Venise): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

MARIN Marius Mihai (Pise): pour comportement incorrect envers un adversaire; déjà prévenu (cinquième pénalité).

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (QUATRIÈME SANCTION)

FAZIO Pasquale Daniel (Juve Stabia)

FERRER CANALS Salvador (Spezia)

GERMONI Luca (Juve Stabia)

MODOLO Marco (Venise)

PERTICONE Romano (Citadelle)

SEGRE Jacopo (Chievo Vérone)

SIEGA Nicholas (Pise)

ADDAE Bright (Juve Stabia)

ENTRAÎNEURS

EXPULSÉ

DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE D’APPEL D’OFFRES ET DE RECONNAISSANCE RÉELLE (PREMIÈRE SANCTION) LEGROTTAGLIE Nicola (Pescara): (Première pénalité); d’avoir également au 31 de la seconde mi-temps, contesté l’arbitrage avec une attitude irrespectueuse.

CARTONS JAUNES

DISQUALIFICATION POUR UNE JOURNÉE RÉELLE DE CONCURRENCE

BOSCAGLIA Rocco (Virtus Entella): déjà prévenu (cinquième pénalité)

MANAGERS

AMENDES DE 4000,00 € ET AVIS

SEBASTIANI Daniele (Pescara): avoir, à la fin du match, retourner dans les vestiaires, s’est tourné vers l’arbitre avec des expressions injurieuses.