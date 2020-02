stalate Borbonia Felix et Calcio La Siesta

Les décisions prises par le Juge sportif territorial, Av. Lucio Luigi Lucibelli, en présence du représentant de l’A.I.A. en matière d’amendes, disqualifié et méfiant en vue de la prochaine manche du championnat Troisième catégorie napolitaine:

COURSES DU 16 / 2/2020

FOOTBALL LA SIESTA – BORBONIE FELIX

LE JUGE SPORTIF TERRITORIAL Ayant lu le rapport du match Calcio la Siesta – Borbonia Felix, le supplément d’arbitrage, ainsi que la plainte déposée par la société d’accueil, constate: – Que la plainte est irrecevable, car il n’est pas possible de la signer par le représentant légal de la société Borbonia Felix, en effet le simple abonnement dactylographié, non accompagné d’aucune signature numérique ou manuelle, ne peut être considéré comme provenant de la personne habilitée à faire appel, d’autant plus s’il est tenu compte du fait que la réclamation a été envoyée par courrier électronique traditionnel et non PEC, ne permettant pas de vérifier légalement l’origine et la date de notification. – Que le match a été suspendu à la 14e de la première mi-temps, puisque l’arbitre n’a pas tenu compte des conditions générales et personnelles de sécurité et de sûreté, étant donné qu’un combat a été déclenché impliquant tous les membres des deux clubs ainsi que certaines personnes des tribunes, impliquant l’intervention de la police. Et observé – Que la décision du décret présidentiel a raison en ce qui concerne l’appréciation du cas concret survenu sur le terrain: tout cela a été dit par le juge territorial des sports

RÉSOLUTION

Le rejet de l’appel formé par la société Borbonia Felix et la déchéance des frais de réclamation, s’ils ont déjà été payés; – Conformément aux articles 8,9,10 C.G.S. pour les deux sociétés, la sanction sportive de la perte du match avec le résultat de 0-3 ainsi que l’amende de 400,00 euros, pour participation à une bagarre de ses membres qui a conduit à la suspension du match. Pour d’autres mesures, se référer au maillot de compétition

JUVE DOMIZIA – VILLE DE TORRE DEL GRECO

LE JUGE SPORTIF TERRITORIAL Ayant lu le rapport de match, la pré-annonce du soc. SCD Torre del Greco, l’approbation du résultat est suspendue et l’audience est prévue le 26 février 2020. Pour les autres mesures, se référer au maillot de match.

COURSES DU 15 / 2/2020

SOCIETE ‘

FIN

Euro 25,00 ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA absence d’impressions

Euro 25,00 VIRTUS AFRAGOLA SOCCER absence de force publique requise

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

SEVERINO GIOVANNI (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER) pour insultes contre un adversaire et insultes, menaces et tentative d’agression contre le ddg.

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

DE ROSA SALVATORE (VIRTUS BELSITO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

GALA PAOLO (VILLAGE SPORTIF)

COURSES DU 16 / 2/2020

SOCIETE ‘

FIN

Euro 400,00 BORBONIA FELIX voir la résolution

Euro 400,00 FOOTBALL LA SIESTA voir la résolution

Euro 30,00 FOOTBALL LA SIESTA présence non autorisée sur le banc

Euro 25,00 FOOTBALL LA SIESTA non-recours à la force publique

Euro 25,00 EMANUELE TROISE non-recours à la force publique

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 18/03/2020

ROMANO ANTONIO (BORBONIE FELIX)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR CINQ COURSES RÉELLES

D’ANDREA FRANCESCO (BORBONIA FELIX) participation à un combat

MADONNA ANTONIO (FOOTBALL LA SIESTA) participation à un combat

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

COUR DE FRANCESCO (MARA OTTO F.C.)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CRISANO VALERIO (ATLETICO PORTICI 2009)

GALIERO DOMENICO (EMANUELE TROISE)

MADDALONI GIUSEPPE (QUINQUE DE ROCA)

MOSCOU FRANCESCO (SAN GIOVANNESE CALCIO)

MARTINO FRANCESCO (VESUVIANA SPORTIVE 2019)

DELLA VOLPE LUIGI (VIRIBUS UNITIS 1917)