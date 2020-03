(Stale) Daily Schmankerl: joueur du mois d’Alphonso Davies Bayern Munich, Ronaldinho nouveau MVP de la prison

Alphonso Davies élu Joueur du mois du FC Bayern

Le Bayern Munich a annoncé qu’Alphonso Davies avait été élu par les fans Joueur du mois de février. C’est déjà la deuxième fois que Davies remporte le prix en peu de temps en tant que joueur du Bayern, après l’avoir remporté en décembre 2019.

Le vote s’est déroulé comme suit:

Alphonso Davies – 39%

Serge Gnabry – 17%

Thiago Alcantara – 11%

Thomas Muller – 9%

Robert Lewandowski – 6%

Hanovre 96 mis en quarantaine après que deux joueurs aient été testés positifs (DW)

Les joueurs de Hanovre 96, Timo Hübers et Jannes Horn, ont tous deux été testés positifs pour le coronavirus, selon un communiqué du club. Tous les autres tests étaient négatifs. Ils ont également annoncé que toute l’équipe était placée en quarantaine à domicile pour les deux prochaines semaines.

Ronaldinho le nouveau MVP de la prison du Paraguay

Des photos de Ronaldinho jouant au football dans une prison paraguayenne ont été révélées. Son équipe a gagné le match 11-2. Ronaldinho a marqué 5 buts et aidé 6.

En récompense, lui et le reste de ses coéquipiers apprécieront un cochon fumé de 16 kg. pic.twitter.com/qSVCJutD2x

– Footy Humor (@FootyHumour) 14 mars 2020

Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi testent positifs pour le coronavirus

En Angleterre, deux grands noms se sont révélés positifs pour le coronavirus: le manager d’Arsenal Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi de Chelsea (et ancien objectif du Bayern). Tout comme cela se passe à Hanovre, toute personne qui était en contact étroit avec les deux devra désormais s’isoler pendant quelques semaines.

Le match de la Copa Libertadores voit huit cartons rouges

Alors que les dernières minutes s’écoulaient dans le match de Gremio et Internacionale jeudi soir, les joueurs ont décidé qu’il était temps de se battre. Après la bagarre, l’arbitre a remis quatre cartons rouges à Gremio (Luciano Neves, Pepe, Caio et Paulo Miranda) et quatre cartons rouges à Internacionale (Edenilson, Moises, Victor Leandro Cuesta, Bruno Praxedes).

Le président américain du football, Carlos Cordeiro, démissionne en disgrâce

À la suite de la révélation que le conseiller juridique de US Soccer utilisait des arguments incroyablement sexistes dans le procès impliquant l’équipe nationale féminine des États-Unis, le président de US Soccer, Carlos Cordeiro, a démissionné immédiatement. Vice-présidente et ancienne gagnante de la Coupe du monde, Cindy Parlow Cone sera la nouvelle présidente jusqu’à la prochaine AGA en 2021.

Carlos Cordeiro a annoncé sa démission en tant que président américain du football. La vice-présidente Cindy Parlow Cone sera présidente jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.

Parlow Cone devient la première femme présidente du football américain et la deuxième ancienne joueuse de l’équipe nationale américaine à occuper ce poste.

– U.S. Soccer (@ussoccer) 13 mars 2020

