Stangata Real Forio, plus de 2 ans d’inhibition pour un cadre

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence A:

COURSE DU 26 / 1/2020

REAL FORIO 2014 – MONTE DI PROCIDA (FLEGREA)

La TPS a lu le rapport de la DDG ainsi que le rapport de l’AA1, a constaté que: a) à la 45e de la 2e moitié du directeur de la société Real Forio 2014, M. Perrotta Antonio, il a adressé la DDG hurlant de menaces de blessures de manière flagrante ainsi que des propos offensants sur le professionnalisme de la triade; b) l’AA1 a invité Perrotta à s’asseoir sur le banc, ce dernier a réitéré les propos injurieux, vulgaires et menaçants contre le DDG et AA1; c) alors que l’AA1 se préparait à signaler l’attitude menaçante de Perrotta au DDG, ce dernier s’est approché de lui soudainement et l’a frappé violemment avec un coup de poing sur le côté droit du visage, lui causant une douleur intense, des vertiges et une chute au sol. Perrotta a été placée dans l’impossibilité de frapper à nouveau l’AA1 par l’intervention rapide des dirigeants de la Société; d) l’AA1 après son retour à son domicile, persistant la douleur, est allé au P.S. de l’hôpital de Nola, où il a été signalé pendant 7 jours. s.c. selon le rapport ci-joint; e) à la 46e de la 2ème mi-temps, le DDG a définitivement suspendu la course car il n’y avait plus les conditions de sécurité pour continuer les mêmes et ce même si les AA avaient été remplacés par les assistants à temps partiel; f) après le triple coup de sifflet qui a sanctionné la suspension de la course, le DDG a été entouré de manière menaçante et intimidante par plusieurs membres du Real Forio n2014 ainsi que par n10 personnes non reconnues dont trois d’entre eux, lorsque la triade était proche à la porte du vestiaire, ils ont essayé de frapper physiquement les composants de la triade. Un manager de la société Real Forio 2014 a arrêté l’un des supporters susmentionnés à un mètre de la DDG alors que rien n’a pu pour un deuxième supporter qui a frappé la DDG avec une broche au visage; g) lorsque la triade d’arbitres était prête à abandonner l’usine, il était impossible de le faire car une trentaine de supporters de la Real Foria Company 2014 l’attendaient avec une attitude intimidante. Après une demi-heure accompagné d’un directeur de la société Real Forio 2014, avec sa propre voiture, la triade a été mise en état de quitter l’usine bien que les partisans susmentionnés aient donné des coups de pied et des coups de poing à la voiture dans laquelle se trouvait la triade à la fois au moment du départ de la voiture qui, après que la voiture s’était arrêtée parce que la porte de sortie était fermée.

PQM

inflige à la Real Forio Society la sanction sportive de la perte du match avec le résultat de 0/3 en faveur de la Monte di Procida Society; inflige une amende de 1 000,00 €, pénalité réduite compte tenu du comportement factuel de son propre gérant, à la société Real Forio 2014; impose l’inhibition contre Perrotta Antonio jusqu’au 30.6.2022, ce qui est le cas parmi les comportements violents contre les officiels du match ex C.U. 104 / A du 16.12.17 FIGC-LND.

COURSES DU 25 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 120,00 REAL POGGIOMARINO propres supporters dans la 1ère mi-temps ont fait exploser 5 pétards, dont l’un était d’un crash considérable; tout tel que rapporté par le Commissaire de terrain

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

ESPOSITO PASQUALINO (FOOTBALL POMIGLIANO)

VITIELLO GIOVANNI (FOOTBALL POMIGLIANO)

DE LUCA CIRO (REAL POGGIOMARINO)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

TOMMASINI NIKO (FRATTAMAGGIORE CALCIO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

BARON LUMAGA SERGIO (FOOTBALL POMIGLIANO)

COURSES DU 26 / 1/2020

ENTREPRISE

PERTE DE LA COURSE: REAL FORIO 2014 voir résolution

FIN

Euro 1.000,00 REAL FORIO 2014 voir résolution

Euro 200,00 VIS AFRAGOLES 1944 Comme indiqué dans le rapport de l’AA2, le même montant a été tiré de la broche par des partisans de la société

Euro 40,00 CITTA DI GRAGNANO propres supporters ont offensé le gardien de but de l’équipe adverse

MANAGERS

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 31/7/2022

PERROTTA ANTONIO (REAL FORIO 2014) voit la résolution aggravée par le rôle joué, tel que rapporté par AA1, adressé les DDG en criant de manière flagrante les menaces de blessures ainsi que les propos offensants du professionnalisme de la triade. Invité par l’AA1 à s’asseoir sur le banc, il a répété les propos insultants, vulgaires et menaçants contre le DDG et l’AA1. Alors que l’AA1 se préparait à signaler l’attitude menaçante de Perrotta au DDG, ce dernier s’est approché soudainement et l’a frappé violemment avec un coup de poing sur le côté droit du visage, lui causant de fortes douleurs, des vertiges et une chute au sol. Perrotta a été placé dans l’impossibilité de frapper à nouveau l’AA1 par l’intervention rapide des dirigeants de la Société. L’AA1 après son retour à son domicile, persistant la douleur, est allé au P.S. de l’hôpital de Nola, où il a été signalé pendant 7 jours. s.c. L’affaire s’inscrit dans le cadre de la conduite violente contre les officiels du match ex C.U. 104 / A du 165.12.17 F.I.G.C.- L.N.D ..

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 29/2/20/20

DE SIANO ANIELLO (REAL FORIO 2014)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

FIORILLO SALVATORE (ALBANOVA CALCIO)

MASCOLO VINCENZO (NEW NAPLES NORTH)

JOOF SAIKOU OMAR (REAL FORIO 2014)

TRANI MATTEO (REAL FORIO 2014)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

BARATTO GIOVANNI (MONDRAGONE) tel que rapporté par C. di Campo pendant le match a offensé les joueurs adverses; à la fin du match, il a réitéré les infractions contre les joueurs adverses en étendant des expressions vulgaires à l’entraîneur et au manager de l’équipe adverse. Ce comportement a déclenché des réactions d’adversaires toujours contenues dans un comportement correct et respectueux et qui s’est terminé par l’entrée dans le vestiaire. Le troc a frappé la porte du dressing avec exultation. La peine est aggravée par le rôle de capitaine couvert par le troc.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

CAPOGROSSO ANTONIO (ALBANOVA CALCIO)

RINALDI LUIGI (ALBANOVA CALCIO)

DE OLIVEIRA ANDERSON RODNEY (REAL FORIO 2014)

LAGNENA NICOLA (VIS AFRAGOLESE 1944)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

FALCO GIULIANO (ALBANOVA CALCIO)

DOMAINE AVOLIO (CASORIA CALCIO 1979)

FINIZIO MICHELE (CASORIA CALCIO 1979)

ZAMPARELLI MIRKO (MONDRAGONE)

DI FUSCO DOMENICO (MONTE DI PROCIDA CALCIO)

SEVERINO MARIO (MONTE DI PROCIDA CALCIO)

TUCCILLO MATTEO (NEW NAPLES NORTH)

SENA MATTEO (MARIGLIANE AMÉRICAINE)