stangata Taranto. Out 10 joueurs

Le juge des sports, Avv. Aniello Merone, assisté des députés Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone avec la collaboration du représentant de l’AIA, M. Sandro Capri et du secrétaire-gérant M. Marco Ferrari, a adopté les décisions suivi en détail ci-dessous.

COURSES DU 1/3/2020

SOCIETE ‘

FIN

2000,00 euros et 1 course à huis clos TARANTO F.C. 1927 S.R.L. Faire introduire et utiliser par ses propres partisans du matériel pyrotechnique (2 bombes en papier) qui a été lancé sur le terrain par destination en explosant à environ 2 mètres d’un A.A. De plus, ils ont jeté des bouteilles (5-6) pleines d’eau et des paquets de café borghetti qui sont tombés sur le terrain par destination et sur le terrain de jeu, risquant de frapper un A.A. et certains footballeurs. La sanction ainsi déterminée résulte également de la récidive spécifique mentionnée dans le C.U. 95.

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

MAIURI VINCENZO (SORRENTE 1945)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR UNE DOUBLE ADMISSION

CAPONE ALESSANDRO (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

GIBRALTAR GABRIELE (FOOTBALL FOGGIA 1920)

SAMBOU BOUBACARR (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

CROCHETS FACUNDO JUAN MA (CITTA DI FASANO)

PALAZZO LORIS (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

PETRUCCELLI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

FLORDELMUNDO JEREMIAS (FRANCAVILLA)

PANTANO GIORDANO (NARDO’SRL)

MASULLO ROBERTO (SORRENTE 1945)

FERRARA ANTONIO (TARANTO F.C.1927 S.R.L.)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

MARSILI MASSIMILIANO (BITONTO CALCIO)

PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (BITONTO CALCIO)

DAIELLO ROCCO (CASARANO CALCIO S.R.L.)

ÉTRANGERS PETER (NARDO’SRL)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CAPIO MARIO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

TURITTO ONOFRIO (BITONTO CALCIO)

PIZZOLLA DOMENICO (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

POTENZA FRANCESCO (GRUMENTUM VAL D AGRI)

MINCIONE GIOELE (NOCERINA 1910)

FOURRURE SALVATORE (TARANTO F.C.1927 S.R.L.)

ADMONITION AVEC AVIS (XIII INFR)

CASSARO DAVIDE (GELBISON VALLO D.LUCANIA)