Star serait folle de rejoindre Liverpool sur Arsenal – HITC

Arsenal et Liverpool ont été liés à la signature du même joueur.

Liverpool pourrait défier Arsenal pour un joueur lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Selon le média espagnol Sport, les champions d’Europe en titre veulent amener Layvin Kurzawa à Anfield pendant l’été.

Cela intervient quelques mois après qu’Arsenal aurait déjà conclu un accord avec le défenseur du Paris Saint-Germain [France Football], qui sera bientôt disponible gratuitement.

Et aussi fou que cela puisse paraître, les Gunners pourraient le signer devant Jurgen Klopp, si les deux sont vraiment intéressés. Cela a beaucoup plus de sens.

Il ne fait aucun doute que Liverpool est une bien meilleure équipe que l’équipe de Mikel Arteta, ce qui est évident par le fait qu’ils n’ont que les 42 points devant eux dans le tableau de la Premier League, mais c’est exactement pourquoi Kurzawa devrait favoriser un déménagement dans le nord de Londres.

Le joueur de 27 ans, qui gagne 102 000 £ par semaine [Silly Season], a été un joueur peu actif dans la capitale française cette saison, débutant neuf matchs de Ligue 1. Il veut sûrement du football régulier et c’est beaucoup plus probable aux Emirats qu’à Liverpool, qui ont un certain Andy Robertson comme arrière gauche.

Arteta n’a pas non plus de mauvais arrière gauche à Kieran Tierney, mais il n’a pas encore fait ses preuves en Premier League après une première saison blessée en Angleterre après avoir rejoint le Celtic l’été dernier.

Robertson est-il un meilleur arrière gauche que Kurzawa? Presque certainement. Est Tierney? Eh bien, pas avant qu’il ne le prouve.

La star du PSG ne jouerait pas plus régulièrement sous Klopp qu’il ne le fait déjà à Paris, mais cela pourrait ne pas être le cas à Arsenal.

