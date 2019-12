Star Wars | Le Mandalorien: c'était le personnage décédé à la fin de la série | Disney + | Marvel | La montée de Skywalker | Baby Yoda | IG-11 Comics

Mis à jour le 27/12/2019 à 10:52

Hier, le dernier épisode de ‘est sortiStar Wars: Le Mandalorien», série exclusive de Disney +. Ce dernier épisode a réussi à avoir des réactions différentes dans les réseaux sociaux en raison de la mort de l'un des fans préférés de la communauté.

ALERTE DE SPOILER

L'épisode commence par la confirmation de Kuiille Ughnaught qui a aidé Mandalorien tout en protégeant Baby yoda. Ce même a été tué par les Stormtroopers à vélo qui ont réussi à récupérer "l'actif" à la fin du chapitre précédent. Vous pouvez également voir comment le Client a été tué par la colère après l'arrivée de Moff Gideon. Tout cela s'est passé la semaine dernière et a été confirmé hier dans le chapitre.

Il peut également être considéré comme IG-11 essayer de récupérer et de tuer Baby yoda Pour obtenir la récompense. Ensuite, il ressemble à la Mandalorien il lui tire dessus et le laisse déchiré; cependant, Kuill reconstruisez-le à nouveau et reprogrammez le droïde pour qu'il devienne gardien et assistant. De plus, vous pouvez voir comment cela ordonne au droïde d'allaiter le bébé quand Bouton Il est revenu avec l'enfant.

C'est ici que IG-11 parvient à récupérer Baby yoda des Stormtroopers et parviennent ainsi à échapper à Mandalorien. Quand il se rend compte que Stormtroopers ils l'attraperont, le meurtrier reprogrammé décide de se sacrifier pour la sécurité de l'enfant, en utilisant un mécanisme spécial pour pouvoir s'autodétruire. Grâce à cela, il a réussi à tuer toute l'équipe impériale et à donner ainsi au reste du groupe le temps de s'échapper.

La fin était triste pour les fans de droïdes IG-11, puisque tout Mandolian la même chose aurait pu se produire en essayant d'aider Baby yoda dans son évasion.

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY