Star Wars: Taika Watiti espère pouvoir réaliser un film de franchise à l’avenir | UCM | Marvel | Lucasfilm | Disney + | Phase 4 Comics

Mis à jour le 13/02/2020 à 14:48

Il y a quelques semaines, la rumeur selon laquelle Taika Watiti il développait un film de Star wars pour Lucasfilm. Pour cette raison, le même réalisateur est sorti pour nier cette information.

Le réalisateur a mentionné que le plus proche de lui était la saga quand il a vu le dernier film de la franchise (Star Wars: The Rise of Skywalker). Pour de nombreux fans, c’était une triste nouvelle, car ils considéraient que le réalisateur avait beaucoup de potentiel pour diriger un titre de la saga.

Cependant, dans la même interview, le réalisateur a déclaré qu’il n’exclut pas l’idée de réaliser un prochain film à l’avenir. Star wars, bien qu’il finisse peut-être par se suicider pour sa carrière.

«Je pense que les gens me voient s’intégrer avec d’autres personnes, en particulier Star Wars, et je pense que j’ai de grandes discussions à ce sujet. J’adorerais le faire. Si c’était la bonne chose. J’aimerais faire n’importe quel genre de film si cela avait du sens et si ce n’était pas comme un suicide pour ma carrière. »

Rappelons que la série ‘Le Mandalorien»Appartient également à la franchise de Star wars. Il prépare tout pour présenter sa nouvelle saison sur la plateforme de streaming Disney +.

