“Star Wars: The Clone Wars” a déjà une date de sortie pour la saison 7 | Disney + | Disney Plus Comics

Mis à jour le 04/01/2020 à 12:23

Pendant ces jours, on a beaucoup parlé du retour de la série “Star Wars: The Clone Wars” Bien sûr, les rumeurs sont nées de la popularité que la bande a gagnée La montée de Skywalker en salles

Disney + créé il y a seulement quelques semaines Star Wars: Le Mandalorien et maintenant de nouvelles séries arriveront de cet univers mais en versions animées. Le média ComicBook a révélé la date de sortie de la saison 7 de “Star Wars: The Clone Wars“

Selon le site Web spécialisé, Disney Il a partagé une vidéo sur son site Web qui confirmerait que Clone Wars serait publié en février de cette année, en particulier le 17. Comme prévu, Dave Filoni continuera dans le sens de la série.

«Personnellement, c’est très gratifiant. Toute opportunité de mettre en place les derniers morceaux de l’histoire a du sens en tant que conteur. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de définir ces choses et la fin de cette partie de Clone Wars. Cela me fait également réfléchir sur toutes les personnes avec qui j’ai travaillé au fil des ans. Renforcez les choses que j’ai apprises de George. Cela me rappelle les éléments importants impliqués dans la création de Star Wars », était l’un des commentaires du réalisateur à quel point ce projet prenait il y a des années.

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY