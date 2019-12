"Star Wars: The Rise of Skywalker": J.J. Abrams avoue ce que Finn allait dire à Rey sur bande | Poe | Jedi Comics

"Star Wars: The Rise of Skywalker"Il est venu dans tous les cinémas avec la promesse de mettre fin à l'ère de Skywalker, une famille qui se positionne comme les protagonistes (et antagonistes) de la franchise depuis plus de 40 ans depuis le premier film qu'il a imaginé George Lucas.

Bande Lucasfilm et Disney Il a fait l'objet de critiques mitigées lors de son premier week-end au box-office, les critiques affirmant que ce n'était pas une bonne clôture pour tant d'histoire qui concernait les précédentes trilogies et les fans qui ont défendu cette nouvelle installation de la franchise.

Cependant, ce dont le film n'a pas pu être sauvé, ce sont les nombreuses inconnues qui se sont réveillées chez ses téléspectateurs pour des arguments inachevés. L'un d'eux implique Finn dans l'une des scènes qui ont causé le plus d'impact aux fans, car il allait avouer un secret à Roi.

Mais il ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce que je voulais dire à ce moment? Pourquoi ne lui a-t-il rien dit? Quel impact cela a-t-il à l'avenir? Attention! Plus tard, il y aura des spoilers de "Star Wars: The Rise of Skywalker"Et ce qu'il a dit J.J. Abrams A propos de ce moment.

QUE VOUDRIEZ-VOUS DIRE FINN A KING DANS "RISE OF SKYWALKER"?

Qu'est-ce que Finn voulait dire à Rey dans le film? (Photo: independent.co.uk)

Pendant qu'ils étaient Pasana pour trouver un indice vital qui les conduirait à trouver le Sith, Finn, King et Poe Ils sont dans une situation compromettante dans les sables mouvants. Impossible de partir avant de couler, Finn il raconte Roi Il avait un secret qu'il ne pouvait pas lui dire avant, mais il a fini de le faire et ils s'enfoncent tous dans des tunnels.

Libéré de cette situation, Roi il demande ce qu'il voulait dire avant, à quoi Finn Ignorez-le. Poe rejoint la conversation et intrigué lui dit qu'il voulait aussi savoir, mais Finn Il ne donne jamais de réponse définitive.

Pendant longtemps et depuis la première première où ils sont tous deux apparus ensemble, les fans ont théorisé que Roi et Finn ils deviendraient un couple à un moment donné, bien que cela ne puisse jamais être pris sur les chemins séparés qui ont suivi avec le passage de la trilogie.

Daisy Ridley est Rey et John Boyega est Finn dans la nouvelle trilogie (Photo: Lucasfilm)

Maintenant J.J. Abrams a finalement confirmé ce qui s'est passé entre eux pendant «La montée de Skywalker”Dans un rôle spécial qu'il avait avec son équipe de production dans le Académie des arts et des sciences du cinéma, où ils ont organisé une série de questions et réponses à laquelle le directeur était très heureux de répondre.

Selon l'utilisateur de Twitter Kaila Ren qui était présent à cet événement, le réalisateur a confirmé ce que Finn J'allais dire à Rey à l'époque: qu'il était sensible aux Forcer. D'autres commentent qu'il ne l'a pas dit à tous les participants, mais il a répondu à une question à un fan qui s'est approché de lui après la fin du film et lui a fait ces aveux.

J'ai eu le privilège d'assister à la projection de l'Académie de #TheRiseOfSkywalker aujourd'hui et J.J. a confirmé que Finn voulait dire à Rey qu'il était sensible à la force! pic.twitter.com/hxuDHhwL6N – kaila ren (@ ar1aster) 21 décembre 2019

Depuis son apparition, Finn a parfois démontré cette caractéristique d'être sensible aux Forcer, bien que je ne l'ai jamais dit à haute voix. La preuve la plus convaincante est que Finn, étant loin dans le Millennium Falcon, "Sentez-vous" comme Roi mourir après avoir vaincu le Empereur Palpatine Dans une scène touchante. De plus, vous pouvez également voir comment il Étoile de la mort dirigé le Empereur basé sur un "pressentiment".

"Star Wars: The Rise of Skywalker"Il devient alors clair que Finn Il est sensible à la force, que les plus enthousiastes qualifient de candidat parfait pour devenir Jedi. Dans les livraisons futures, si Finn et Roi continuer dans la franchise, ce sujet peut faire l'objet d'une conversation entre les deux pour en savoir plus sur la façon dont le Forcer ou même ressusciter le Ordre Jedi

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=8Qn_spdM5Zg (/ intégré)