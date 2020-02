Statistiques – Adversaires 16 fois, mais l’équilibre règne entre Iachini et Pioli

Giuseppe Iachini (Fiorentina) a accueilli Stefano Pioli (Milan) en Serie A à l’occasion de Palerme-Latium 0-4 en 2014-2015 et Sassuolo-Fiorentina 1-0 en 2017-2018. Avant, cependant, il y avait eu 4 affrontements directs en cadeterie à partir d’un Vicenza-Salernitana 3-1 dans le millésime 2003-2004.

Beaucoup plus nombreux, bien au total 10, les affrontements directs à champs inversés, c’est-à-dire les Pioli-Iachini.

Mais ce qui est frappant, c’est que de 16 têtes à tête un équilibre se dégage en équilibre parfait: 6 succès de chaque côté et 4 signes X. La seule différence dans le calcul du score, avec le coach né à Parme avec 3 buts, 17-14.

Entre autres choses, lors de la dernière confrontation Pioli a été imposé, Fiorentina-Empoli 3-1. Lors de l’avant-dernière Iachini, Sassuolo-Fiorentina 1-0 en 2017-2018.

En regardant les croisements entre Iachini et Milan, 10 ans, nous découvrons que le plus récent succès de l’entraîneur d’Ascoli Piceno remonte à la saison 2016-2017, quand le troisième jour il a fait 1-0 avec son Udinese.

Curieux, au contraire, ce qui ressort des défis entre Pioli et son ancienne équipe (avec la Fiorentina 69 bancs en Serie A et un score de 24 victoires, 24 nuls, 21 défaites). Entre Serie A, 12 matches, et cadetry, 2 matches, il n’y a aucune trace d’un signe X.

Nous concluons en signalant qu’Iachini a jusqu’à présent marqué 49 nuls dans le meilleur championnat italien, 2 depuis le début de l’aventure sur l’Arno.

TOUS LES PRÉCÉDENTS ENTRE IACHINI ET PIOLI DU CHAMPIONNAT

6 Iachini gagne

4 tirages

6 Peg Wins

14 buts marqués par les équipes d’Iachini

17 buts marqués par les équipes Pioli

TOUS LES PRÉCÉDENTS ENTRE IACHINI ET MILAN EN CHAMPIONNAT

2 Iachini gagne

1 nul

7 AC Milan gagne

9 buts marqués par les équipes d’Iachini

17 buts marqués Milan

TOUS LES PRÉCÉDENTS ENTRE PIOLI ET FIORENTINA EN CHAMPIONNAT

7 Peg Wins

0 tirages

Fiorentina 7 gagne

22 buts marqués par les équipes Pioli

La Fiorentina a marqué 17 buts