statistiques incroyables pour Brandon Williams contre Wolverhampton Wanderers

Brandon Williams, de Manchester United, a produit une autre performance mature et impressionnante contre les Wolves lors du match de troisième ronde de la FA Cup ce soir.

La sensation adolescente a enregistré un taux de réussite de 86%, a remporté six duels sur sept et a réussi une passe clé.

Le joueur de 19 ans a également effectué deux interceptions et trois dégagements contre l’un des ailiers les plus en forme de la Premier League, Adama Traoré.

Brandon Williams vs Wolves:

Précision de balle longue de 100%

Précision de passage de 86%

67 touches

6/7 duels gagnés

3 dégagements

2 interceptions

1 passe clé

Il a brillamment joué contre Traoré et Neto ce soir. pic.twitter.com/IuNAyx1CM7

– UtdArena. (@utdarena) 15 janvier 2020

Ce soir, c’était la sixième feuille blanche en sept matchs pour l’arrière gauche incroyablement talentueux.

7 dernières apparitions de Brandon Williams dans toutes les compétitions:

• 0 but encaissé

• 0 but encaissé

• 0 but encaissé

• 0 but encaissé

• 3 buts encaissés

• 0 but encaissé

• 0 but encaissé

6/7 draps propres. 👏👏👏 pic.twitter.com/HzD6EpDt4k

– Statman Dave (@StatmanDave) 15 janvier 2020

Williams a émergé comme l’un des artistes les plus constants des Red Devils jusqu’à présent cette saison et a sûrement maintenant montré au manager Ole Gunnar Solskjaer suffisamment pour gagner sa place dans la formation de départ.

Je me souviens que de jeunes défenseurs sont venus et ont impressionné par une ou deux performances à United. Je ne me souviens pas d’un défenseur entrant et jouant aussi régulièrement que Brandon Williams qui s’améliore, même face à une opposition difficile et rapide 👊 pic.twitter.com/lr0Y8l4uU0

– United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) 15 janvier 2020