Statistiques – La Juventus depuis 51 ans sans domicile remporte Spal

Huit badges sans interruption, mais jamais un succès à Ferrare!

Depuis que Spal est revenu sur les terrains de Serie A, lors des matches à domicile contre la Juventus, il a récolté 4 des 6 points à gagner. Il y a deux saisons, nous avons perdu le lien avec des lunettes, c’est-à-dire écrire le 0-0. La saison dernière, voici un succès biancazzurro pour 2-1.

Donc pour retrouver un 2 sur le ticket, grâce au militantisme des épaulettes en petite série, il faut aller au championnat 1967-1968, lorsque la Vieille Dame s’est imposée 1-0 avec le but de Zigoni à la 9e minute de la première mi-temps. C’était le 12 mai et 18 914 jours se sont écoulés depuis. Ou si vous préférez: 51 ans, 9 mois, 11 jours.

Curiosité: pour entraîner ce Spal il y avait Francesco Petagna, grand-père de cette Andrea qui, avant de s’envoler pour Naples, va tout faire pour sauver le Ferrarese de la relégation au rang de cadet.

Les garçons de Di Biagio, qui ont succédé à Semplici il y a quelques semaines, sont issus de 4 KO sans interruption. C’est la pire séquence saisonnière. Al Mazza a jusqu’ici récolté 8 points (2V – 2X – 7P avec 10GF et 18GS). Un butin qui en termes de points les place devant seulement Brescia et qui pour les marquages ​​les voit en bas du classement.

Preuve de l’aversion pour les buts qui semblent ressentir des épaulettes, on se souvient que, parmi les vents de Serie A, celui de Ferrare est la seule équipe sans buteurs à avoir pris la relève du banc lors d’un match en cours.

La Vieille Dame vient du succès, avec quelques grognements des fans, sur Brescia. À l’extérieur, il a 23 points (7V – 2X – 3P avec 17GF et 13GS), mais au cours des 2 derniers voyages, il a corrigé autant de KO pour 1-2 (à Naples et à Vérone). Cependant, il marque 21 rounds et un certain CR7 peut vouloir faire 11 matchs consécutifs pour marquer.

COMPARAISONS DIRECTES À FERRARE (SÉRIE A)

18 matchs joués

2 victoires Spal

7 tirages

9 victoires de la Juventus

16 buts marqués Spal

La Juventus a marqué 29 buts

PREMIER DÉFI À FERRARE (SÉRIE A)

Spal-Juventus 0-1, 20e jour 1951/1952

DERNIER DÉFI À FERRARE (SÉRIE A)

Spal-Juventus 2-1, 32e jour 2018/2019