Statistiques – La Lazio et ce sommet qui a commencé avec Gênes

Malgré 57 précédents dans la ligue entre Serie A, 49, et cadetry, 8, jamais un Gênes-Latium n’avait mis en scène le 25e jour. Cela à midi représentera donc une sorte de première fois.

Au cours des 3 dernières saisons, les hôtes ont toujours marqué 2 buts. Pourtant, une seule fois, ils ont mis la main sur l’ensemble du pieu. En 2016-2017, il était 2-2: Simeone à la 10e minute, Biglia à la reprise de la première mi-temps, Pandev à la 78e minute, Luis Alberto en prolongation de la seconde mi-temps. En 2017-2018 voici un 2-3: Bastos à 13 ‘, Pellegri à 57’, Bâtiment à 70 ‘, Pellegri à 73’, Bâtiment à 82 ‘. En 2018-2019, le score était de 2-1: Badelj sur 44 ‘, Sanabria sur 75’, Criscito sur 93 ‘.

Le solde total de la précédente montre l’avantage de l’Old Balordo: 33-11 pour les victoires, 110-65 sur le front de but.

Le challenge des Ferraris affrontera d’ailleurs l’équipe qui a subi le plus de pénalités, Gênes avec 8 (primauté partagée avec Lecce, Turin, Udinese), à ​​l’équipe qui s’est vue siffler en faveur de plus de pénalités que n’importe quelle autre un autre club, la Lazio avec 14 (entre autres avec seulement 2 peines maximales contre, c’est aussi celui qui a le moins souffert). Evidemment les statistiques sont mises à jour à la veille des dix matches valables pour le 25e tour.

Faut-il donc s’attendre à des tirs de onze mètres?

Selon les derniers passages en Ligurie, la réponse semble négative. Parce qu’à partir de 2014-2015, les sanctions maximales sanctionnées à Gênes-Latium se sont élevées à … 1. Le Biancocelesti l’a frappée en 2016-2017, mais Lamanna a été bonne à la déjouer.

Du classement absolu de la Serie A avec la formule du groupe unique: la Lazio à 599 matchs perdus à l’extérieur.

COMPARAISONS DIRECTES À GÊNES (SÉRIE A ET SÉRIE B)

57 matchs joués

33 Gênes gagne

13 nuls

11 Lazio gagne

110 buts marqués Gênes

65 buts marqués Lazio

PREMIER DÉFI À GÊNES (SÉRIE A)

Gênes-Latium 2-0, 2e jour 1929/1930

DERNIER DÉFI À GÊNES (SÉRIE A)

Gênes-Latium 2-1, 24e jour 2018/2019