Stefan Effenberg dit que le Bayern Munch a besoin de renforts pour maintenir sa qualité

Des blessures ont affligé l’équipe du Bayern Munich cette saison, ce qui n’a pas facilité la vie du manager par intérim Hansi Flick. Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidizc ont tous deux envisagé de faire quelques signatures pendant la fenêtre de transfert d’hiver, mais rien ne s’est encore produit à cet égard.

Lors d’une apparition sur le programme «Dopplepass» de Sport1, l’ancien joueur du Bayern et actuel directeur sportif du KFC Uerdingen 05 Stefan Effenberg a déclaré qu’il pensait que le Bayern devait absolument apporter des renforts cet hiver. Lors du camp d’entraînement du Bayern au Qatar, Flick avait mentionné que le Bayern était intéressé par un arrière droit pour libérer Joshua Kimmich pour qu’il joue au milieu de terrain et peut-être même par un autre attaquant. C’est quelque chose qu’Effenberg estime que le Bayern doit absolument faire (SportBild):

C’est une situation désastreuse; sinon Hansi Flick n’aurait pas dit cela. Ils ont absolument besoin de renforts. D’une certaine manière, il prend des précautions au cas où la saison ne se passerait pas positivement. Ce qu’il a dit est un point d’exclamation.

Alors qu’Effenberg voit la nécessité de faire venir de nouveaux joueurs pour aider l’équipe, il reconnaît également que cela sera difficile à faire pendant la fenêtre de transfert de janvier et que le Bayern devrait se concentrer davantage sur la prochaine fenêtre d’été:

Je doute que le Bayern puisse le faire en hiver. Lorsque vous avez des ambitions comme celle du FC Bayern, le marché d’hiver ne le propose pas. Je pense qu’ils se concentreront plutôt sur l’été.

Le Bayern aurait peut-être dû faire mieux lors du mercato de l’été dernier en tentant de remplacer de grands noms comme Mats Hummels, Franck Ribéry et Arjen Robben, selon Effenberg:

La situation n’est pas simple pour le FC Bayern. Vous ne pouvez pas oublier qu’ils ont perdu de haute qualité en été avec Robben, Ribéry et Hummels. Ils n’ont pas pu compenser cela; c’est un fait, et ils le ressentent maintenant un peu.

Joshua Kimmich a également récemment déclaré qu’il estimait que l’équipe du Bayern était trop maigre. Les commentaires de Kimmich ont réitéré ce que Flick et Salihamidzic avaient dit au sujet de l’apport potentiel de renforts cet hiver. Effenberg dit qu’il est clair qu’il y a un problème si plus d’une personne dit que l’équipe est trop maigre:

Si vous dites que vous avez trop peu de joueurs, vous avez également trop peu de qualité. Il n’y a que 13 ou 14 pros à 100%. Il s’agit également de la qualité de la formation, qui doit être extrêmement élevée pour atteindre votre niveau ou le maintenir. Là, vous avez réellement besoin d’une équipe de 20 à 22 joueurs au plus haut niveau.

Avec autant de joueurs seniors en raison de blessures, le camp d’entraînement du Bayern était composé en grande partie de jeunes joueurs. Ils ont peut-être avancé de leur mieux au cours du camp d’une semaine, mais le manque d’expérience était évident lors de la défaite amicale 5-2 du Bayern contre le FC Nürnberg, les joueurs de la réserve ayant abandonné 4 buts en seconde période. Avec un groupe aussi jeune et inexpérimenté, a déclaré Effenberg, la qualité de la formation chutera inévitablement, et ce n’est pas bon pour l’équipe du Bayern dans son ensemble:

Lorsque vous pratiquez des jeux et qu’il y a beaucoup de joueurs de la deuxième équipe là-bas, le niveau d’entraînement baisse simplement, puis ceux qui sont censés être mis au défi ne le sont plus. C’est un gros problème. L’ambition du Bayern est toujours de remporter le championnat, de remporter le DFB-Pokal, et d’aller le plus loin possible en Ligue des champions. Vous ne pouvez pas faire ça avec des joueurs du [FC Bayern] Campus.

