Stepinski, maintenant ou jamais. Lovato et l’opportunité de la vie: d’Euganeo à San Siro

Le défi contre Cagliari est grand et Hellas a le dixième résultat utile consécutif de la ligue en vue. Être centré sur une victoire, peut-être. Classement en main, trois points projetteraient les Scaligeri à une altitude de trente-huit: à seulement deux longueurs du salut arithmétique, avec le rêve Europe – inexorablement compliqué, mais à la fois stimulant et très doux – toujours en arrière-plan. Dimanche, Juric devra faire face à une mini-urgence en attaque: Borini à Udine a subi une blessure au premier degré au rectus femoris de la cuisse gauche, Pazzini est aux stands pour un problème de mollet, tandis que Di Carmine – pas appelé pour le match à l’extérieur du Frioul en raison d’une fatigue dans les fléchisseurs – en ce moment est également en doute pour le match contre les Sardes.

OCCASION POUR STEPINSKI? – Tous les indices, de facto, conduisent à une seule solution: dépoussiérer Mariusz Stepinski, qui a disputé la dernière course sous le maillot de Gialloblù il y a près de quatre mois, lors du blitz de Parme signé par Darko Lazovic. Depuis lors, seuls des morceaux et beaucoup de banc, avec une seule parenthèse heureuse entre décembre et janvier, quand il a marqué en deux matchs consécutifs contre Turin et SPAL. Dès lors, le Polonais a aligné six exclusions, suivies des neuf minutes d’Udine, dans lesquelles il n’avait ni le temps ni le moyen d’apposer son sceau dans une course saisie d’équilibre et de rigueur tactique. Une trajectoire jusqu’ici malheureuse, pour ce qui, jusqu’à il y a quelques mois, était considéré comme l’achat phare du d.s. D’Amico pour le retour en Serie A des Hellas. Certes, les difficultés imposées à Vérone ne peuvent pas être attribuées à la performance du Polonais – bien que tendant à être médiocre -. La prédisposition de Juric à récompenser les caractéristiques de Di Carmine dans diverses circonstances, ainsi que l’engagement de Borini en janvier, ont fait obstacle. Maintenant, une nouvelle opportunité pour le numéro neuf des Scaligeri émerge, peut-être la dernière de cette ampleur. La marge pour redresser une saison jusqu’ici compliquée ne manque pas, également parce que le Polonais a montré à plusieurs étapes de sa carrière qu’il peut avoir un impact en termes de réalisations exponentiellement plus important que celui observé cette année. Cependant, le temps n’est pas un allié valable: des réponses immédiates sont nécessaires. Maintenant ou jamais, ou presque.

LOVATO SE PRÉSENTE – Hier à Vérone, c’était le premier jour: le rideau s’est levé sur la salle de conférence du nouveau bureau via Holland, en même temps que la présentation de Matteo Lovato. “Dans une semaine, je suis allé d’Euganeo pour jouer à San Siro et à l’Olimpico”, a déclaré le Talentino pris à Padoue en janvier. Aux yeux une émotion tangible, mais aussi la détermination de ceux qui savent jouer pour une opportunité en or. De qui l’histoire de Hellas veut contribuer à l’écrire à ceux qui l’ont déjà fait, et continue de le faire: ce soir à San Zeno, lors de l’événement “Hellas Verona by Night”, Giampaolo Pazzini sera récompensé par les organisateurs pour la ses cinquante buts en maillot jaune-bleu.