Steve Bruce suggère un plan pour terminer la saison de Premier League

Date de publication: jeudi 26 mars 2020 9:19

Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a appelé à un “Festival de football” avec des matchs chaque jour pour aider à terminer la saison quand il est sûr de jouer à nouveau après la pandémie de coronavirus.

Football professionnel en Angleterre ne reprendra que le 30 avril au plus tôt – mais avec le pays actuellement en lock-out, cela apparaît comme une date cible très optimiste.

Jeudi, la Fédération de football a annoncé que les résultats de la campagne 2019-2020 seront supprimés pour les divisions hors ligue situées en dessous de la Ligue nationale et de la Ligue nationale nord et sud.

La décision couvre également le football féminin en dessous de la Super League et du Championnat féminin, sans promotion ni relégation, tandis que le football de base a également pris fin.

Newcastle sont actuellement 13e en Premier League, avec neuf matchs à jouer et aussi par en quart de finale de la FA Cup, où ils devraient accueillir les détenteurs de Manchester City.

Le patron de Magpies, Bruce, admet que le football ne doit pas envisager un retour “tant qu’il n’est pas absolument sûr de le faire”, mais les clubs doivent être prêts à se lancer.

“Nous devons essayer de terminer cette saison, quoi qu’il en coûte, tout le monde le veut – mais nous devons également nous rappeler que la santé et la sécurité des joueurs et du personnel sont bien plus importantes que le football”, Bruce a déclaré dans une interview avec The Telegraph.

«Nous ne devons pas reprendre l’entraînement tant qu’il n’est pas absolument sûr de le faire.

«Nous pouvons organiser un mois de« Festival du football », des matchs tous les jours, des équipes jouant deux ou trois matchs par semaine.

«Ce n’est pas idéal, mais si nous pouvons jouer 10 à 15 matchs en décembre et début janvier, nous pouvons le faire pour terminer cette saison.

«Cela signifie probablement que le début de la saison prochaine sera retardé, nous devrons probablement abandonner l’une des compétitions de coupe et nous passer d’une pause hivernale, mais cela peut être fait.

“Quoi qu’il en soit, nous trouverons un moyen.”