Steven Bergwijn envoie un message Instagram au milieu des rumeurs de transfert à Tottenham – HITC

Tottenham Hotspur a été lié à l’attaquant du PSV, Steven Bergwijn.

Steven Bergwijn a envoyé une vidéo Instagram où il clarifie apparemment sa position au milieu des rumeurs le liant à Tottenham Hotspur ce mois-ci.

L’attaquant du PSV a qualifié sa vidéo de 1:10 de “vérité” alors que divers rapports circulent sur son avenir dans son club actuel et des suggestions à son sujet concernant le retrait du match du PSV contre le FC Twente cet après-midi.

Plus tôt dans la journée, le média néerlandais Voetbal International a affirmé que le PSV avait été «très déçu» par son attaquant et son entourage, le club souhaitant préciser qu’aucun accord n’avait été trouvé sur son avenir.

On dit également que l’attaquant polyvalent n’a jamais été autorisé à se rendre en Angleterre non plus.

FOX Sports a précédemment déclaré que Bergwijn devrait quitter le PSV et rejoindre Tottenham Hotspur, tandis que son directeur de club, Ernest Faber, a déclaré à FOX Sports que son joueur voulait quitter.

Des informations antérieures selon lesquelles il manquerait le match du PSV cet après-midi sont devenues réalité car il était absent de l’équipe de la journée qui a enregistré un match nul 1-1 contre Twente.

Ensuite, l’homme apparemment recherché des Spurs, a envoyé ce message vidéo depuis son compte Instagram personnel et l’a simplement étiqueté «la vérité».

À en juger par certains médias de Tottenham sur Twitter, l’homme du PSV essaie de faire comprendre qu’il “n’a jamais refusé de jouer” et que les médias “tournent” contre lui.

Une chose est sûre, son manager a maintenant confirmé l’intérêt de Tottenham et il a raté le match de cet après-midi, ce qui ne fait sûrement que pointer une chose.

Il ne fait aucun doute que quelque chose donnera dans les prochains jours, car il ne reste plus beaucoup de jours avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier.

La date limite frappera les équipes à travers l’Europe vendredi prochain et les Spurs ont besoin de plus de jambes offensives ajoutées à leur équipe pour atteindre leurs objectifs ce trimestre.

Dans d’autres nouvelles, comment le batteur de Pink Floyd Nick Mason a aidé à sauver Bolton Wanderers – Maintenant, c’est du rock’n’roll!