Steven Bergwijn, nouvel attaquant de Tottenham avec Mourinho | Premier League

Tottenham a officialisé mercredi la signature de l’attaquant néerlandais du PSV Eindhoven Steven Bergwijn jusqu’en juin 2025, a indiqué le club anglais dans un communiqué publié sur son site Internet.

Le Néerlandais arrive à Londres pour remplacer l’absence de l’attaquant Harry Kane, qui part au moins jusqu’en avril en raison d’une blessure au tendon de la jambe gauche qui l’obligera à passer par la salle d’opération.

La signature a coûté à Tottenham de José Mourinho environ 30 millions d’euros, selon le journal de paiement le plus lu aux Pays-Bas, le «Telegraaf».

Bergwijn, 22 ans, sera le numéro 23 et est un attaquant droitier qui occupe normalement la position d’extrême ou d’avant-centre, bien que cette saison ait également été alignée en tant que milieu de terrain offensif.

Formé à l’école Ajax, il est arrivé au PSV en 2011 et a fait ses débuts dans la première équipe trois ans plus tard, alors qu’il avait 17 ans. Il a disputé 149 matches officiels à Eindhoven, dans lesquels il a marqué 31 buts et donné 41 passes décisives.

Dans sa liste de médailles, il y a trois titres d’Eredivisie (saisons 2014/15, 2015/16 et 2017/18) et deux Super Cups (2015/16 et 2016/17). L’attaquant ne se démarque pas par sa taille, il mesure 1,78 mètres, mais a brillé au PSV grâce à son dribble en tête-à-tête, sa vitesse et ses tirs lointains.