Steven Bergwijn: son premier but aide Tottenham Hotspur à combler l’écart dans le top quatre

Londres, ANGLETERRE – 02 FÉVRIER: Steven Bergwijn de Tottenham Hotspur célèbre après avoir marqué un but pour le rendre 1-0 lors du match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Manchester City à Tottenham Hotspur Stadium le 2 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Un premier but de Steven Bergwijn pour Tottenham Hotspur a aidé son nouveau club à trois points contre le champion sortant Manchester City. Jose Mourinho a fait venir Bergwijn, Gedson Fernandes et a rendu le contrat de prêt pour Giovanni Lo Celso permanent. Avec Harry Kane toujours blessé, la seule position que les Spurs n’ont pas renforcée était à l’avant.

Les débuts de Steven Bergwijn ravissent les fans

Bergwijn est arrivé au Tottenham Hotspur Stadium du PSV Eindhoven et Jose Mourinho n’a pas tardé à lui donner son premier départ pour son nouveau club. Ailier physique et pacy, Mourinho est entré dans le match en espérant pouvoir créer ou marquer les buts que Tottenham a eu du mal à atteindre depuis la blessure de Harry Kane. À la 63e minute, l’ailier n’a pas déçu. Il était aux prises avec l’intensité du jeu anglais mais a un œil pour le but. Lucas Moura a retourné un ballon à Bergwijn qui a pris le ballon sur sa poitrine et avec Fernandinho qui le suivait, a tiré à la maison pour donner l’avance aux Spurs.

La controverse VAR reprend le devant de la scène

VAR n’a pas gagné trop d’amis lors de sa première saison complète en Premier League et en 12 minutes, il a été mis en action. Raheem Sterling est allé sur Dele Alli. VAR a regardé le défi et a décidé que ce n’était pas un carton rouge et un carton jaune était suffisant. Avec des clous montrant que c’était un défi dangereux et Mourinho était incandescent de rage quand il l’a vu sur le moniteur tactile. Pourquoi l’arbitre du match, Mike Dean n’a pas vérifié le moniteur lui-même est une autre question. S’il avait vu le défi, il aurait sûrement émis un carton rouge pour un jeu dangereux.

Une demi-heure plus tard, Serge Aurier défie Sergio Aguero au banc des pénalités. Mike Dean a fait signe de jouer et a signalé qu’Aurier avait pris le ballon. Le jeu s’est poursuivi jusqu’à deux minutes plus tard, la décision a été prise par Mike Dean et une pénalité a été accordée. Le temps qu’il faut pour que les décisions soient prises devient incontrôlable. Cela ruine le spectacle d’une Premier League rapide et furieuse. Ilkay Gundogan a réussi un mauvais tir sauvé par Hugo Lloris. La controverse n’était pas encore terminée. Sterling a bondi sur la balle lâche et est tombé sous le défi de Lloris. VAR vérifié. Pas de pénalité. Pas de deuxième carton jaune pour Sterling non plus.

Tactical Fouls Bite Back de Manchester City

Les équipes de Pep Guardiola sont réputées pour leur qualité. De même pour un encrassement cynique. Kyle Walker, Rodri et Olexandr Zinchenko étaient tous coupables de fautes inutiles et cyniques. Zinchenko a de nouveau frappé en seconde période alors qu’il venait de bloquer Harry Winks. Cette fois, il ne devait pas y avoir d’interférence VAR. Mike Dean a brandi un deuxième jaune suivi du carton rouge et a donné aux Spurs l’élan dont ils avaient tant besoin. Tanguy N’Dombele est sorti du banc pour mettre en place Son Heung-Min pour donner à l’équipe locale les trois points.

Mourinho peut réussir à Tottenham – Compte tenu du temps

Ce qui se passe cette saison ne définira pas le mandat de Jose Mourinho à Tottenham Hotspur. Le succès le définira et Mourinho peut apporter le succès. Alors que Lady Luck a parfois brillé sur les Spurs contre Manchester City, ce fut la première vue de Tottenham Hotspur de Jose Mourinho. Bergwijn est le type de joueur que Mourinho aime. Pensez aux types d’ailiers délicats de Damian Duff à Chelsea, Arjen Robben. Les Spurs n’avaient pas ça. Ils le font maintenant.

Lo Celso améliore le jeu sur le jeu. Contre City, il a joué plus défensivement et était superbe. Il a des compétences, une bonne gamme de passes et cherche à faire avancer les choses. Harry Winks remporte des défis et commence à montrer des signes que ses blessures pourraient être derrière lui.

Les fans de Tottenham ont dû être très patients dans leur attente du succès. S’ils donnent du temps à Jose Mourinho, ils pourraient simplement transformer leurs rêves en réalité. Steven Bergwijn a ses débuts de rêve à son actif et maintenant les Spurs se lancent dans une compétition qu’ils chercheront à gagner; La FA Cup rejouera contre Southampton le mercredi 5 février 2020.

