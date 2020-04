Steven Taylor parle * de * handball pour Newcastle, 15 ans après

En profondeur

Steven Taylor joue pour son quatrième club depuis son départ de Newcastle United en 2016, mais quoi qu’il réalise au crépuscule de sa carrière, ce sera sans aucun doute son temps sur Tyneside pour lequel il est connu.

Taylor a gravi les échelons à Newcastle et est resté pendant 12 ans après avoir progressé pour faire ses débuts pour la première fois en 2004, poursuivant avec 268 apparitions pour plus d’une douzaine de managers.

Pourtant, pour ceux à l’extérieur de Newcastle, le défenseur central se souvient le mieux pour un incident dans un match en 2005, le tristement célèbre carton rouge qu’il a reçu lors d’une défaite 3-0 contre Aston Villa.

Kieron Dyer et Lee Bowyer ont été expulsés pour s’être affrontés ce jour-là, mais le licenciement de Taylor est tout aussi bien connu pour avoir fait du handball sur la ligne et redescendu en se serrant théâtralement la poitrine dans le but d’éviter un carton rouge.

Il dit que c’est l’une des premières choses que ses nouveaux coéquipiers de Wellington Phoenix ont évoquées lorsqu’il a déménagé en Nouvelle-Zélande en 2018 après y avoir effectué une tournée de pré-saison avec Newcastle quatre ans plus tôt.

“J’ai failli me casser le dos en le faisant!” il plaisante sur le handball. «J’étais sur le banc ce jour-là et je suis arrivé. Nicky Butt s’est attardé sur le ballon, Darius Vassell a éclaté et il a dépassé Shay Given, puis c’était moi contre lui.

«Je pensais que j’essaierais de lui donner les yeux, j’ai esquivé dans un sens, mais il l’a juste frappé trop haut. Ça m’a frappé la main et je me dis: “Ahhh non!”, En priant Dieu que je ne sois pas expulsé, sachant que ce serait ce dont tout le monde parlerait devant 52 000 fans.

«Je ne savais pas à quel point l’arbitre était proche, mais quand j’ai vu, c’était des rideaux, à plus tard. Avec le recul, je ne peux pas croire que mon dos ne se soit pas cassé. “

• • • •

LIRE: Une analyse médico-légale du combat sur le terrain de Lee Bowyer avec Kieron Dyer

• • • •

Taylor profite de la vie à Wellington et dit qu’il a décidé de quitter St James’s Park en 2016, initialement pour Portland Timbers en MLS, après que les Magpies aient subi leur deuxième relégation de Premier League en sept ans.

Il était resté pour les aider à rebondir immédiatement en 2009-10 pendant ses premières années, mais Rafael Benitez cherchant à reconstruire l’équipe et Taylor entrant dans la trentaine, il a estimé qu’il valait mieux qu’il passe à autre chose.

“Rafa était super et j’aurais aimé qu’il vienne un peu plus tôt”, dit Taylor. «Le jour de son arrivée, il a tout de suite fait sortir les garçons sur le terrain d’entraînement, il était extrêmement professionnel. Il y avait une véritable aura en lui. S’il était venu deux mois plus tôt, je ne pense pas que nous aurions été dans cette position.

«Je me souviens d’être entré dans le dernier match de la saison alors que nous étions déjà en bas et de gagner 5-1 contre Tottenham, puis le lundi matin, j’ai rencontré (directeur général) Lee Charnley et nous avons eu une bonne discussion.

«Il a dit qu’il y aurait beaucoup de rotation d’équipe, et je voulais jouer, j’avais raté beaucoup de matchs au cours des dernières années avec des blessures et je voulais un nouveau chapitre de ma carrière.

«J’ai adoré mon séjour là-bas; Je suis un gars de Newcastle, assis sur les terrasses avec mon vieil homme, étant un joueur de ballon, marquant au Gallowgate End, il n’y a pas grand-chose de plus que j’aurais pu demander. “

Rester fidèle

L’amour pour le club qui le traverse jusqu’à ce jour a été mis à l’épreuve après cette première chute dans les divisions quand Everton est venu pour la star de l’Angleterre des moins de 21 ans, mais Taylor a estimé que rester à St James ‘Park était le meilleur, surtout avec la perspective qu’Alan Shearer mène la charge après avoir pris la direction à la fin de la saison 2008-09.

Cependant, Mike Ashley a décidé de ne pas prolonger son séjour, remettant plutôt le règne à Chris Hughton. Taylor ne pouvait pas croire que Shearer ne soit pas resté mais n’a que de bonnes choses à dire sur son successeur.

“Everton était sur les cartes et mon agent organisait tout ça, mais je suis descendu avec Newcastle et je voulais les aider à se relever”, dit-il.

«C’est sur Sky Sports que j’étais là-bas pour un examen médical, mais j’étais allongé dans ma maison! J’ai reçu un appel téléphonique et je me disais simplement: “Qu’est-ce qui se passe?” Peut-être que ce n’était que des agents qui essayaient d’obtenir un gros salaire, je ne sais pas.

“Je n’oublierai jamais le jour où nous sommes descendus à Aston Villa, nous nous sommes promenés dans l’hôtel et on pouvait entendre les fans de Villa chanter:” Descendre, descendre! “Quand le but est entré de la cheville de Damian Duff, j’ai juste ne pouvait pas le croire.

«Je pense que cela (relégation) devait arriver, certains joueurs étaient au club pour de mauvaises raisons et ne voulaient pas être là. Dans mon temps, j’avais vu beaucoup de joueurs avec des agents qui se mettaient dans la tête et à chaque fenêtre de transfert, ils seraient liés. Ils utiliseraient Newcastle comme tremplin, et je n’aimais pas la façon dont le processus était.

«Certains joueurs sont entraînés par des trophées, d’autres par l’argent. Les agents seraient dans leur oreille en disant: «Il y a un contrat ici, ne vous blessez pas.» Je verrais les joueurs dire: «Je n’en ai pas envie, j’ai un gros mouvement à venir.» C’est ce que les fans ne voient pas et c’est la chose la plus difficile.

“Shearer est entré, une véritable légende du club, il ne devrait pas avoir à parler avec l’équipe. J’aurais aimé le voir avec ses propres joueurs et de l’argent à dépenser pendant un été, ce qui lui a donné un bon coup, mais Mike Ashley a choisi Chris Hughton, qui était incroyable en tant qu’homme et manager. “

Ashley, qui a acheté le club en 2007, est incroyablement impopulaire auprès des fans de Magpies pour un certain nombre de raisons, notamment son approche frugale des transferts.

Le club n’a pas été en mesure de rivaliser au sommet de la Premier League depuis un certain nombre d’années, ce qui a un impact sur les négociations contractuelles avec l’actuel patron Benitez. Taylor, se souvenant de l’excitation des années Bobby Robson et faisant toujours référence au club “nous”, ne peut pas cacher sa propre frustration.

“Il y a deux côtés à cela”, dit-il. «Le club est financièrement stable et il est milliardaire pour une raison.

«Côté football, ce que nous avions quand j’ai commencé a été perdu. Il achète des joueurs bon marché, tout le monde le sait.

«Si vous regardez l’équipe maintenant, et combien elle a changé en deux ou trois ans, c’est absolument phénoménal. Newcastle United devrait être en train de construire – vous lisiez les dernières pages d’un grand joueur qui arrive, et les fans ne peuvent pas le faire maintenant. Ils manquent cette excitation.

“Il n’y a rien de mal à dire,” Signez les jeunes joueurs “, mais vous avez besoin d’un noyau d’expérience. À l’époque, vous aviez Shay Given, Jonathan Woodgate, Gary Speed, et nous nous sommes appuyés sur cela.

«C’est ce que Bobby Robson a inculqué. Il disait toujours “Si vous achetez un joueur de Ligue 1 ou de Ligue 2, c’est là que vous vous dirigez”, et il était sur place. Un club comme celui-ci devrait acheter les meilleurs joueurs.

«J’ai joué pendant un certain nombre d’années où nous aurions dû aller de l’avant en FA Cup au lieu de jouer une équipe de deuxième chaîne avec trop de jeunes joueurs.

«Newcastle a une base de fans dans le monde entier et ils ont besoin de grosses signatures pour démarrer; l’attraction est là, grand stade, ville fantastique. Ils ont abandonné, mais lorsque vous empruntez la route bon marché, c’est ce qui se passe.

«Avec Rafa maintenant, il doit recevoir de l’argent et être autorisé à le dépenser pour les joueurs qu’il veut. Sinon, ce sera la même chose au bas de la ligue l’année prochaine.

“Newcastle ne devrait pas être loin de là. C’est un géant endormi, il y a maintenant un top manager et s’ils signaient un gros joueur, ils récupéreraient leur argent dans les ventes de chemises.

«Regardez en arrière les meilleurs joueurs avec lesquels nous étions liés; Patrick Kluivert, Michael Owen, Wayne Rooney, Rivaldo, Ronaldinho. Nous avons besoin de cette excitation dans la ville. »

Owen est arrivé du Real Madrid pour 16 millions de livres sterling en 2005, un record de club qui a duré jusqu’en janvier de cette année, et tandis que Taylor admet que l’ancien attaquant anglais a eu ses problèmes à Newcastle, suggérant qu’il préfère avoir signé à nouveau pour Liverpool, dit-il il se sent chanceux de s’entraîner avec lui tous les jours.

• • • •

LIRE: Michael Owen: une lueur d’espoir à Newcastle inédite depuis

• • • •

«Il a clairement fait savoir qu’il voulait retourner (à Liverpool), et il avait évidemment aussi des problèmes de blessures.

«À l’époque, je ne savais pas qu’il n’était pas content et je ne me suis jamais impliqué. Je voulais me concentrer sur moi.

«Il a signé pour Manchester United à la fin de cette saison (2008-09), et je ne pense pas qu’il voulait se blesser, mais il avait sa propre situation. J’ai beaucoup appris de lui et je suis heureux d’avoir pu m’entraîner avec lui tous les jours. “

Malgré les points négatifs qui ont tourmenté son séjour à Tyneside, Taylor a de nombreux souvenirs positifs à regarder en arrière, y compris les campagnes européennes de Newcastle, qui ont contribué à nouer une relation improbable avec une légende du football.

«La seule chose qui me manque vraiment, ce sont les nuits européennes», dit-il. «Je me souviendrai toujours de l’atmosphère à St James’s Park lorsque nous avons battu Anzhi Makachkala 1-0 (en 2013). Papiss Cisse marquant à la dernière minute, je n’avais jamais rien vécu de tel.

«J’ai échangé des maillots avec Samuel Eto’o lors de mes débuts contre le Real Mallorca (en 2004) et j’ai joué contre lui à Anzhi puis à Chelsea. Quand je suis sorti au Phoenix, les gens me posaient des questions sur lui parce qu’il était lié à un déménagement ici aussi.

«Je ne pensais pas qu’il se souviendrait de moi, mais quand nous avons joué à Anzhi, je pense qu’il le savait parce que mon agent à l’époque avait conclu un accord avec lui. Puis, quand nous nous sommes rencontrés contre Chelsea, j’ai laissé ma marque et je me suis assuré qu’il savait qui j’étais alors! »

Par Harry De Cosemo

Plus Newcastle United

Une analyse médico-légale du combat sur le terrain de Lee Bowyer avec Kieron Dyer