NORTHAMPTON, ANGLETERRE – 01 JANVIER: L’entraîneur de Stevenage Alex Revell regarde pendant le Sky Bet League Two match entre Northampton Town et Stevenage au PTS Academy Stadium le 01 janvier 2020 à Northampton, en Angleterre. (Photo de Pete Norton / .)

Stevenage F.C a confirmé avoir nommé Alex Revell comme nouveau manager, suite à la démission de Graham Westley.

Stevenage nomme Alex Revell au poste de nouveau directeur

Bataille pour repousser la menace de relégation

La nomination de Revell confirme le troisième manager permanent de la saison pour Stevenage jusqu’à présent cette saison; il suit Dino Maamria et Graham Westley à travers les portes de Broadhall Way cette saison.

Revell n’a plus que 12 matchs à jouer pour éviter à Stevenage d’être relégué. Ils sont actuellement en bas de la deuxième ligue, à sept points de Macclesfield en 23e position.

Westley quitte son poste de manager de Stevenage avec une seule victoire lors de ses 17 derniers matches de championnat. Cela s’est produit lors d’une victoire 4-0 contre Cambridge United en janvier. Son dernier match en tant qu’entraîneur est survenu lors d’une défaite 1-0 contre Salford City.

En conséquence, le nouveau Revell se charge de réaliser une grande évasion avec son nouveau côté. Cependant, cela peut s’avérer difficile, car il s’agit de sa première aventure dans la gestion.

Phil Wallace reconnaît le travail de Westley mais reconnaît le besoin de changement

S’exprimant sur le site officiel de Stevenage, Phil Wallace, président de Stevenage, a déclaré: «Nous sommes mal à l’aise d’apporter un autre changement car Graham a travaillé sans relâche pour le Club depuis le jour de son arrivée, mettant en place des procédures et apportant de nouveaux visages de bonne qualité, mais avec 6 défaites consécutives et 1 victoire en 13 matches de championnat, nous manquons de temps et nous devons essayer quelque chose de nouveau.

«Alex connaît l’équipe, connaît les forces et les faiblesses du joueur et nous espérons que son énergie, son dévouement et son enthousiasme vont déteindre sur les gars et nous apporter les victoires dont nous avons besoin pour survivre. C’est un renversement de l’équipe de gestion que nous avions en place avant l’arrivée de Graham, mais Revs a fait brillamment et mérite sa chance. “

Le premier match de Revell en charge sera absent à Crawley Town le samedi 22 février, avant d’accueillir Walsall le samedi 29 février.

Photo principale