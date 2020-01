Stevenage signe l’attaquant David Parkhouse en prêt de Sheffield United

Derry, Royaume-Uni – 5 août 2019; David Parkhouse de Derry City, héros de quatre buts, avec la balle de match après la demi-finale de l’EA Sports Cup entre Derry City et Waterford au Ryan McBride Brandywell Stadium à Derry. (Photo par Oliver McVeigh / Sportsfile via .)

Stevenage, un joueur de la ligue deux, a recruté l’attaquant David Parkhouse en prêt de Sheffield United pour le reste de la saison. Parkhouse arrive avec la signature du 5 janvier de Stevenage.

Stevenage signe l’attaquant David Parkhouse en prêt

L’accord

Stevenage a annoncé via son site Web qu’il avait signé l’attaquant. Parkhouse arrive en prêt pour le reste de la saison.

Parkhouse est le troisième attaquant à rejoindre Stevenage cette fenêtre alors que Graham Westley essaie désespérément de faire tirer Stevenage. Il suit Simeon Jackson et Jake Cassidy dans le stade Lamex. Stevenage est gravement à court de buts avec seulement 20 buts en 29 matches de championnat.

L’attaquant a récemment passé du temps en prêt avec Derry City en Irlande. Il a marqué 19 buts en 39 apparitions pour le côté irlandais. Ce sera son premier prêt dans la ligue de football anglaise.

Il arrive dans le but d’assurer la survie de Stevenage dans la Ligue Deux. Stevenage est le bas de la ligue deux et a désespérément besoin de commencer à gagner des matchs.

Parkhouse pourrait faire ses débuts ce soir lorsque Stevenage se rendra à Grimsby Town. Cependant, s’il n’a pas reçu l’autorisation de jouer ce soir, alors ses débuts pourraient être contre Leyton Orient samedi

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Stevenage à propos de son déménagement, Parkhouse a déclaré: «Je suis heureux d’être ici. Je suis vraiment excité. J’ai hâte de commencer. C’est juste un super club où venir et j’ai hâte de commencer pour commencer.

“Je pense que (le déménagement) est survenu au début parce que j’avais une très bonne période de prêt à Derry en Ligue d’Irlande”, a-t-il expliqué. «Cela s’est terminé en octobre / novembre et j’ai eu quelques semaines de congé.

«Je suis revenu en décembre à Sheffield, je me suis un peu entraîné, j’ai retrouvé ma forme physique et j’ai évidemment eu quelques matchs à mon actif et je soupesais les options entre les clubs. J’ai alors découvert Stevenage et je savais que le manager était intéressé par moi. Il y avait de l’intérêt de quelques autres endroits, mais je me sentais bien de venir ici et je suis heureux d’être ici maintenant. »

L’entraîneur Graham Westley a ajouté: «David nous vient d’un prêt très réussi dans une ligue très difficile en Irlande.

«C’est exactement le type d’attaquant qui prospère à Stevenage – honnête, travailleur, résilient, capable de marquer et de faire équipe en premier. Je suis ravi d’ajouter ses forces au mélange. Nous avons manqué d’objectifs et nous sommes déterminés à ce que notre travail dans la fenêtre de transfert change cela. »

Photo principale

