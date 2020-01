Stevenage signe le milieu de terrain français Diaguely Dabo

STEVENAGE, ANGLETERRE – 13 AOÛT: Vue générale à l’intérieur du stade lors du match du premier tour de la Coupe Carabao entre Stevenage et Southend United au stade Lamex le 13 août 2019 à Stevenage, en Angleterre. (Photo de Naomi Baker / .)

Stevenage a confirmé avoir signé avec le milieu de terrain français Diaguely Dabo.

Stevenage signe Diaguely Dabo

Première entreprise hors de France

Il s’agit de la première entreprise en dehors de sa France natale pour la nouvelle signature de Stevenage.

Dabo a passé la majorité de sa carrière dans les ligues inférieures du système français de football. Il est sans club depuis qu’il a quitté le troisième rang américain Avranches en juillet 2019.

Auparavant, le joueur de 26 ans a également joué pour le Stade Lavallois, le SAS Epinal et le FC Dieppe.

Stevenage a confirmé qu’il sera disponible pour affronter Cambridge United lors de son prochain match.

Deuxième arrivée du jour

La confirmation de la signature de Dabo est le deuxième transfert de la journée pour Stevenage.

Graham Westley a obtenu la signature de Craig Mackail-Smith pour six mois supplémentaires, après avoir passé la première moitié de la saison en prêt avec le club.

Le joueur de 35 ans a disputé 16 matchs avec Stevenage jusqu’à présent cette saison, mais n’a pas encore marqué pour le club.

Cependant, malgré son manque d’objectifs, Mackail-Smith a déclaré que son manager lui faisait confiance en s’adressant au site officiel de Stevenage.

«Cela a vraiment été formidable. Évidemment, les trois ou quatre premiers mois ont été difficiles, nous avons eu plusieurs managers différents et ils ont tous leur propre idée de ce qu’ils veulent faire », a déclaré l’attaquant vétéran.

«J’ai toujours dit que je suis en forme et si vous me jouez dans des jeux, vous obtiendrez vos récompenses en moi.

«Le gaffer me fait maintenant confiance depuis trois ou quatre semaines et je pense que les performances que j’ai réalisées ont montré de quoi je suis capable. C’est agréable de prolonger et j’espère pouvoir continuer ma forme que j’ai eue, tout en aidant l’équipe à remporter des victoires. »

