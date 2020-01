WALSALL, ANGLETERRE – 26 JUILLET: Simeon Jackson de Walsall lors de la pré-saison amicale entre Walsall et West Bromwich Albion au stade des banques le 26 juillet 2017 à Walsall, en Angleterre. (Photo de Malcolm Couzens / .)

Stevenage a confirmé avoir signé l’attaquant Simeon Jackson sur un accord jusqu’à la fin de la saison.

Stevenage signe Simeon Jackson jusqu’à la fin de la saison

Attaquant expérimenté

L’attaquant canadien a beaucoup voyagé, ayant joué dans 14 clubs en 16 ans de carrière.

Il rejoint Stevenage du côté de la Premiership écossaise Kilmarnock, avec qui il a passé la première moitié de la saison 2019-2020. Cependant, il n’a fait que quatre apparitions pour le club avant l’expiration de son contrat en décembre 2019.

Jackson a commencé sa carrière avec le défunt Rushden & Diamonds, avant de rejoindre Gillingham en 2008. En trois saisons avec les Gills, Jackson a inscrit 38 buts.

Un déménagement à Norwich City a suivi Gillingham, où le joueur de 32 ans, maintenant âgé de 32 ans, a continué de marquer, marquant 13 buts lors de sa première saison à Carrow Road.

L’international canadien a ensuite passé un bref séjour en Allemagne, se joignant à Eintracht Braunschweig, avant de retourner en Angleterre pour un poste de courte durée à Millwall.

Depuis qu’il a quitté The New Den, Jackson a eu des séjours de courte durée dans plusieurs clubs, dont Coventry City, Barnsley, Walsall et Grimsby Town.

Deuxième attaquant de la fenêtre

La signature de Simeon Jackson est la deuxième arrivée d’un attaquant à Broadhall Way cette fenêtre.

Graham Westley a recruté le Gallois Jake Cassidy du côté de la Ligue nationale Maidenhead United.

Le joueur de 26 ans n’avait rejoint Maidenhead que l’été dernier et avait marqué cinq fois au cours de la première moitié de la saison.

De plus, Westley a également choisi de prolonger le prêt de l’attaquant vétéran Craig Mackail-Smith jusqu’à la fin de la saison. Mackail-Smith n’a pas encore inscrit de but pour Stevenage cette saison, malgré 15 apparitions.

Stevenage occupe actuellement la 23e place, au niveau des points avec Morecambe, le joueur du bas, avec 22 points.

Cependant, ils espèrent avoir gagné en confiance lors de leur dernière victoire 4-0 contre Cambridge United.

L’équipe de Graham Westley affrontera Exeter City lors de son prochain match, avant d’accueillir Plymouth Argyle.

Photo principale