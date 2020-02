Stigata Sinigaglia. 15 joueurs sortis

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence A:

COURSES DE 1/2/220

ENTREPRISE

FIN

Euro 300,00 MONDRAGONE Tel que rapporté par l’AA1, un partisan du club qui jouait le rôle de joueur de ballon, a violemment arraché un joueur de l’équipe adverse qui s’échauffait; le partisan susmentionné a été renvoyé du DDG.

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 19/2/20/20

DINOLFO THOMAS (BARANO CALCIO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

AGATA LUIGI (VIRTUS VOLLA)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

MENNA PASQUALE (MONDRAGONE)

ZAMPARELLI MIRKO (MONDRAGONE)

COURSES DU 2 / 2/2020

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

PALMIERO BARTOLOMEO (MARCIANISE)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

COLELLA CARLO (MARCIANISE)

D ISANTO GIUSEPPE (NEW NAPLES NORTH)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR SIX COURSES RÉELLES

SINIGAGLIA CARMINE JUNIOR (NEW NAPLES NORTH) avec un comportement déloyal, injuste et antisportif, après avoir été remplacé par son entraîneur, il a raillé contre lui, lancé une fronde contre lui d’abord verbalement, avec des tons inégaux, puis l’a poussé à hauteur d’épaule et du visage en le faisant reculer et en le faisant asseoir sur le banc, puis en le frappant avec un coup de poing au visage.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

TOMMASINI NIKO (FRATTAMAGGIORE CALCIO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

CIFANI FABIO (ALBANOVA CALCIO)

FALCO GIULIANO (ALBANOVA CALCIO)

DOMAINE AVOLIO (CASORIA CALCIO 1979)

RUSSO CARLO (CASORIA CALCIO 1979)

SPAVONE GIUSEPPE (FRATTAMAGGIORE CALCIO)

ALLEGRETTA GIUSEPPE (MARCIANISE)

NOCERINO VITTORIO (VIS AFRAGOLESE 1944)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

ORESTE LAMB (REAL POGGIOMARINO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

SKI DE PÂQUES (ALBANOVA CALCIO)

QUARANTA GIUSEPPE (NEW NAPLES NORTH)

FORTUNATO SPILABOTTE (SAN GIORGIO 1926).