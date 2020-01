BLACKPOOL, ANGLETERRE – 21 DÉCEMBRE: Blackpool’s Jordan Thompson pendant le Sky Bet League One match entre Blackpool et Shrewsbury Town à Bloomfield Road le 21 décembre 2019 à Blackpool, en Angleterre. (Photo de Kevin Barnes – CameraSport via .)

Stoke City a confirmé avoir signé avec le milieu de terrain Jordan Thompson de Blackpool pour un contrat de deux ans et demi.

Stoke City confirme la signature de Jordan Thompson de Blackpool

Première signature de la fenêtre

L’arrivée du joueur de 23 ans est la première signature de la fenêtre des Potters et la première signature de l’ère Michael O’Neill.

Thompson est un visage familier du manager de Stoke City, ayant remis au milieu de terrain ses sept sélections internationales pour l’Irlande du Nord.

Le milieu de terrain a impressionné cette saison pour Blackpool. Il a commencé 21 matchs avec Simon Grayson, marquant une fois au milieu défensif.

S’exprimant sur le site Internet de Stoke City à propos de l’arrivée de Thompson, le manager de Stoke a déclaré: «Jordan est évidemment un joueur que je connais bien – un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. Je crois qu’il a les attributs à ajouter à l’équipe et la capacité de jouer au niveau championnat et au-dessus. C’est bien de pouvoir lui en donner l’occasion.

«C’est un joueur du pied gauche très talentueux. Je pense qu’au cours des 18 derniers mois en particulier, il a beaucoup ajouté à son jeu, en particulier sur la défensive et il a aussi un peu de mordant.

«Ce que Jordan ajoute, c’est qu’il est un bon passeur du ballon, a un œil pour le but et une livraison décente également sur coups de pied arrêtés. Il a été très impressionnant depuis qu’il est passé de moins de 21 ans à un niveau international senior. Il est loin de l’article fini, mais je pense également qu’il sera un ajout très précieux à l’équipe. “

Un jeune quitte Stoke en prêt

Alors que Thompson est arrivé à Stoke, il y a également eu un départ du stade bet365.

Le jeune Danny Jarvis a rejoint l’équipe de la Ligue nationale Wrexham pour un contrat permanent de 18 mois.

En rejoignant son nouveau club, il a déclaré: “” J’ai hâte de jouer au football et de donner aux fans de quoi crier. “

«La pression est un privilège; J’ai vraiment hâte de réaliser cette tâche et j’ai hâte de commencer. “

