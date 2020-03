Stoke, le post “pro” IRA de McClean. Un joueur condamné à une amende et son compte Instagram fermé

Amende égale à deux semaines de salaire et annulation convenue de votre compte Instagram pour James McClean, Milieu de terrain nord-irlandais né en 1989, par son club, Stoke City.

Cette sanction, communiquée par le Potter à travers une note sur son site officiel, a été infligée au footballeur pour un poste publié sur son compte social où il était fait explicitement référence à l’IRA, le mouvement républicain irlandais dont il est un supporter, et que le club anglais a jugé inapproprié.

McClean, également sur le site officiel de Stoke City, a ensuite voulu clarifier: «Je n’ai jamais voulu faire quoi que ce soit d’offensant, mais maintenant je me rends compte que je l’ai fait et pour cela, je m’excuse. J’ai parlé au club et j’ai décidé d’annuler mon compte Instagram.