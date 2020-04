“Stop coûte 90 millions à B. Tournage? Seulement avec les fans. Sans durabilité voici les risques”

GÊNES. N’utilisez pas de demi-mesures sur Président de Virtus Entellaclub militant de la ligue de Serie B, qui révèle avec une grande honnêteté tous les doutes sur l’avenir du football italien et la récupération post-Coronavirus.

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE RÉGLEMENTATION

Antonio Gozzi Il a déclaré aux microphones de la GdS: «La Serie B avec cet arrêt a perdu environ 90 millions d’euros, une moyenne de 3 millions pour chaque club. Malheureusement, bien que le football soit l’une des premières industries du pays, il est constamment en perte et à long terme, une telle situation conduit à l’échec. – précise-t-il avec une grande franchise – Nous devons tous nous réguler, nous avons besoin d’une plus grande durabilité sinon des entrepreneurs sérieux s’en vont et laissent le champ aux aventuriers “.

ENTRE SALAIRES ET TIR

Les propositions pour l’avenir ne manquent pas et la reprise est très claire: «De nombreuses entreprises ont des travailleurs licenciés, il sera difficile pour les présidents de consacrer des ressources au football. De toute évidence, si le championnat devait se terminer sur le terrain, les dommages seraient plus limités, mais à l’avenir, un plafond salarial devrait peut-être être établi. Salaires? Si vous ne jouez pas, il devient difficile d’exiger des paiements, il y a une loi qui le dit et nos avocats disent que si vous ne pouvez pas terminer le championnat, nous ne sommes pas tenus de payer. – conclut Gozzi – Sur la seconde moitié, je pense qu’il est approprié quand il y aura la possibilité d’avoir des fans au stade, nous pouvons également recommencer à l’automne et ensuite jouer les championnats suivants dans l’année civile, à la fois 2021 et 2022 quand il y aura la Coupe du Monde ».