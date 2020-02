Streaming : Tottenham Hotspur – Rb Leipzig en direct live | Ligue des champions

José Mourinho affrontera le RB Leipzig pour le premier grand défi de la saison. Avec la Ligue des champions comme enjeu de la finale remportée l’an dernier, les “Spurs” se fient à la tactique de leur patron pour battre l’une des équipes les plus rafraîchissantes d’Europe.

Le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2019-2020 entre Tottenham et le RB Leipzig peut être vu en direct en ligne sur RMC Sport à partir de 21h00.

Tottenham Hotspur – Rb Leipzig en streaming

Un match retransmis en direct à la télévision sur RMC Sport ce mercredi 19 février à partir de 21h00

Il semble très difficile de penser à répéter le succès de 2019, mais Tottenham sait qu’ils ont l’un des entraîneurs les plus expérimentés de la compétition, même s’ils n’ont pas soulevé le trophée depuis 2010.

Mourinho devra compenser avec son ardoise les terribles pertes qu’il subit. Non seulement Harry Kane, blessé de longue date, lui manquera, mais Heung-min Son, qui a joué à neuf ans faute d’un attaquant pur et dur dans l’équipe, devra subir une opération et être absent pendant plusieurs semaines.

Tottenham contre le RB Leipzig – Alignements probables

Tottenham : Lloris ; Aurier, Vertonghen, Alderweireld, Sanchez ; Winks, Dier, Alli, Lo Celso ; Bergwijn et Moura.

RB Leipzig : Gulacsi ; Klostermann, Amadu, Halstenberg ; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angeliño ; Nkuku ; Schick et Werner

Arbitre : Cüney Cakir (Turquie)

Stade : Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

Tottenham Hotspur et le RB Leipzig s’apprêtent à se rencontrer en huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA dans l’un des matches les plus équilibrés de la saison. Les défaites de l’équipe anglaise coïncident avec la bonne dynamique individuelle et collective de l’équipe allemande qui, en plus de se battre avec le Bayern Munich pour le titre de Bundesliga, veut frapper un grand coup sur la scène internationale en éliminant le dernier finaliste de la compétition. C’est pourquoi voici quelques tactiques clés de la série qui débutera à Londres au Tottenham Hotspur Stadium :

Les départs de Son et Kane : sans deux de ses figures de proue, José Mourinho devra mettre son ardoise à la roue pour faire tourner son équipe et attaquer une équipe qui, bien que n’ayant pas un effectif puissant, a une performance collective bien construite. Lucas Moura jouera un rôle clé puisqu’il devra occuper le poste d’attaquant et se combiner constamment avec des joueurs comme Steven Bergwjin, Erik Lamela et Dele Alli, qui devront apporter beaucoup de choses à partir de la deuxième ligne.

Les mouvements de Werner : L’attaquant allemand s’est toujours distingué par sa capacité à attaquer l’espace et à pénaliser les défenses avancées de l’adversaire. Étant donné que Tottenham cherche toujours à dominer à partir de l’attaque positionnelle, Werner peut devenir une pièce essentielle pour dépouiller la défense anglaise et ouvrir la voie au RB Leipzig qui, bien qu’il fasse ses débuts à ce stade, devra faire preuve de beaucoup de maturité dans cette série.

Duel d’ardoises : Julian Nagelsmann et Jose Mourinho s’affronteront sur le banc de touche. L’Allemand, l’un des plus jeunes entraîneurs d’Europe, cherchera à frapper à nouveau au niveau international et, d’autre part, le Portugais voudra montrer qu’il a encore la qualité pour gagner des séries en Ligue des champions. Celui qui parvient à dominer de son approche, pourra marquer la différence dans une élimination très égale.