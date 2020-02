Streaming : Arsenal – Newcastle en direct live à partir de 17h30

Dimanche à partir de17h30, se jouera le match du vingt-sixième tour de la Premier League, qui opposera Arsenal et Newcastle à l’Emirates Stadium.

Arsenal affronte le match du vingt-sixième tour avec la volonté d’ajouter des points à son tableau de qualification après avoir signé un nul contre Burnley lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six de leurs 25 matches de Premier League à ce jour, avec 32 buts marqués et 34 encaissés.

Suivre en direct live le match Arsenal – Newcastle en streaming sur Canal Plus Sport ou RMC Sport 1

Du côté des visiteurs, Newcastle United a tenu Norwich City en échec 0 à 0, prenant ainsi un point sur son dernier match de la compétition, et tentera de continuer à faire progresser son score contre Arsenal. Sur les 25 matches de Premier League qu’il a disputés cette saison, Newcastle United en a remporté huit, marquant 24 buts et en concédant 36.

🗓 #OnThisDay in 2011… well, you know the rest 😉 pic.twitter.com/lUgQTHHPgr

Si l’on se concentre sur la performance de l’équipe locale, Arsenal a un bilan de quatre victoires, trois défaites et cinq nuls en 12 matches joués à domicile, des valeurs qui peuvent sembler encourageantes pour Newcastle United, car elles montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent à l’Emirates Stadium. Sur la route, Newcastle United a un bilan de trois victoires, sept défaites et deux nuls en 12 matches joués jusqu’à présent. En théorie, cela pourrait donc être un bon match pour Arsenal de marquer un résultat positif à domicile.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées au stade d’Arsenal, avec quatre défaites et deux nuls pour l’équipe locale. L’équipe locale a gagné plus de fois que toute autre équipe sur son terrain face à Newcastle, et ce depuis les sept dernières fois. La dernière rencontre entre les deux équipes dans ce tournoi a eu lieu en août 2019 et s’est terminée par un résultat de 1-0 pour les locaux.

🗣 "They’re a good set who roll up their sleeves and make sure they have a go. When you’ve got a team like that, you’ve always got a chance.”#NUFC

— Newcastle United FC (@NUFC) February 15, 2020