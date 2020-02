Streaming : Atalanta Bergame – AS Rome en direct live à partir de 20h45

Samedi prochain à 20h45 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de la Serie A, dans lequel nous verrons l’Atalanta et la Roma au Gewiss Stadium.

L’Atalanta attend la 24e journée avec une nouvelle vigueur, car elle consolide sa série positive après sa victoire 2-1 sur la Fiorentina à l’Artemio Franchi, grâce à des buts de Duvan Zapata et Ruslan Malinovskiy. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 12 des 23 matches qu’ils ont disputés jusqu’à présent et ont inscrit 31 buts, contre 61 en faveur.

Atalanta Bergame – AS Rome en streaming

La diffusion TV Atalanta Bergame AS Roma aura lieu sur la chaine BEIN2 a partir de 20h45

Du côté des visiteurs, l’AS Roma a été battue 3-2 lors de son dernier match contre Bologne. Elle cherchera donc à s’imposer face à l’Atalanta pour renverser la vapeur dans la compétition.

En se concentrant sur les performances à domicile, l’Atalanta a gagné cinq fois, perdu quatre fois et fait deux fois match nul sur ses onze matches à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas de ses matches à domicile pour ajouter un bon nombre de points à ses poches. En tant qu’équipe à l’extérieur, la Roma a remporté six fois et fait trois fois match nul au cours de ses 11 matches jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront être au mieux de leur forme pour gagner.

Il y a eu d’autres matches à l’Atalanta dans le passé et le résultat est de six victoires, neuf défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. Les visiteurs, quant à eux, n’ont pas perdu leurs deux dernières visites au stade Atalanta. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par une victoire 2-0 pour l’Atalanta.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau des qualifications de la Serie A, on peut voir que les locaux sont en tête avec trois points d’avance sur l’Atalanta. L’équipe de Gian Piero Gasperini arrive au match en quatrième position et avec 42 points avant la rencontre. Pour sa part, l’équipe visiteuse est cinquième avec 39 points.

Atalanta Bergame – AS Rome composition des équipes

Atalanta Bergame :Gollini – Toloi, Palomino, Djimsiti – Castagne, De Roon, Freuler, Gosens – Ilicic, Zapata, Gomez.

As Rome : Pau Lopez – Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola – Veretout, Mancini – Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan – Dzeko