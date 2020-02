Streaming : Atalanta Bergame – Fc Valence en direct live | Ligue des champions

Un Atalanta “à la mode” reçoit un Valencia en dessous du minimum Les “che” arrivent à San Siro avec huit victimes, dont Rodrigo

Le Valencia CF se rend ce mercredi (21h) à l’Atalanta de San Siro pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, dans le cadre d’un retour difficile à la compétition européenne pour le “Che”, qui affronte une équipe en vogue en Italie et qui sera également victime de plusieurs blessures graves.

Atalanta Bergame – Fc Valence en streaming

Le match Atalanta Bergame / FC Valence est à suivre en direct ce mercredi 19 février à partir de 21h sur RMC Sport 2

Son exil volontaire à Milan pour jouer dans un environnement plus favorable aux “champions” n’empêchera pas les Bergamasques de rester chez eux. Atalanta va inciter ses habitants à réaliser les pronostics qui les placent actuellement en léger favori par rapport à Valence.

L’histoire dira le contraire, et il est vrai que Valence possède des joueurs plus expérimentés dans la compétition continentale, mais si l’Atalanta peut et veut jouer le genre de football qui l’a amené jusqu’ici, Valence devra le broder pour atteindre son objectif de progresser en Europe.

Toutes choses étant égales par ailleurs, cela pourrait être différent, mais cette équipe de Valence arrive affaiblie par trop de blessures et une suspension, celle de Gabriel Paulista, qui laisse la défense obligée de se réinventer.

L’éventuelle paire centrale formée par Diakhaby et Mangala n’a pas joué plus d’une minute ensemble, à la dernière minute du triomphe à Amsterdam, dans ce “Champions”, et d’autres secondes dans la dernière journée de LaLiga Santander, lors du match nul à Mestalla (2-2) contre l’Atlético de Madrid. Cependant, ils ont joué ensemble tout le match de la Coupe contre Logroñés.

En outre, Rodrigo Moreno, Francis Coquelin et Kang-inLee ont rejoint l’infirmerie de Valence, où Ezequiel Garay, Alessandro Florenzi, Cristiano Piccini et Manu Vallejo étaient déjà présents. Des absences célèbres qui obligeront l’entraîneur, Albert Celades, à improviser en plusieurs lignes.

Celades a dû compléter sa liste de 19 avec le canterano Guillem Molina, un central polyvalent de 20 ans qui peut aussi jouer de latéral droit et qui cette saison a disputé une vingtaine de parties avec la filiale de la Mestalla.

L’ÉQUIPE LA PLUS PERFORMANTE DE LA SÉRIE A

Pour sa part, l’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a récemment récupéré l’attaquant Duvan Zapata et n’a pas de victime, ni de blessure ni de suspension. Quatrièmes en Serie A, ils ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs et entrent en lice avec le ballon dans le ventre.

Avec des renforts tels que le défenseur Mattia Caldara, prêté par Milan, pour remplacer le départ du Sévillan Simon Kjaer, “La Dea” continue avec le même bloc qui est allé de plus en plus loin dans la phase de groupe pour finir par sceller la passe avec une victoire 3-0 sur le Shakhtar Donetsk.

L’Atalanta n’est pas seulement en mesure de répéter sa performance lors des prochains “Champions”, en battant l’AS Roma 2-1 au dernier tour de la Serie A, où elle est quatrième avec 6 points d’avance sur les Romains, cinquièmes. En outre, il est le meilleur buteur du Calcio avec 63 buts en 24 matches.

C’est une menace sérieuse pour la défense affaiblie de Valence, qui devra réaliser une grande performance pour arriver vivante à Mestalla, où Gabriel Paulista sera déjà dans l’équipe et peut-être que quelques joueurs blessés pourront récupérer et aider l’équipe, qui est restée trois matches sans victoire.

LES DONNÉES TECHNIQUES.

ATALANTA : Gollini ; Tolói, Palomino, Djimsiti ; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens ; Gómez, Ilicic et Zapata.

VALENCIA CF : Doménech ; Gayà, Diakhaby, Mangala, Wass ; Parejo, Kondogbia ; Ferran Torres, Soler, Guedes ; et Maxi Gómez.