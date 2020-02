Streaming : Atlético Madrid – Liverpool en direct live à partir de 21h00 | Ligue des Champions

Dans ce qui sera le premier duel officiel entre les entraîneurs Diego Pablo Simeone et Jurgen Klopp, l’Atlético de Madrid accueillera les champions et les favoris pour remporter l’actuelle édition de la Ligue des champions, Liverpool, mardi au stade Metropolitano de Madrid.

La principale nouveauté pour les Colchoneros est l’appel de l’attaquant Diego Costa, qui selon le “Cholo” (Simeone), pourrait voir de l’action. Joao Felix, le Mexicain Hector Herrera et l’arrière latéral Kieran Trippier ne joueront pas en raison d’une blessure.

Selon le Soccer Power Index, l’équipe anglaise a 81 % de chances d’accéder aux play-offs, contre 19 % pour l’Atlético.

Ce qui est certain, c’est que Liverpool garde un bon souvenir du Metropolitano, le stade où ils ont remporté leur sixième et dernière Ligue des champions.

Un bilan équilibré

Malgré le fossé qui sépare actuellement les deux clubs, l’Atlético et Liverpool ont un bilan de jeu équilibré.

La dernière fois que l’Atleti et Liverpool se sont officiellement rencontrés sur le terrain, c’était en demi-finale de l’UEFA Europa League 2009/10. À l’époque, l’entraîneur de l’équipe rouge et blanche était Quique Sánchez Flores et l’Atlético s’est qualifié pour la finale de cette compétition. Ils ont éliminé Liverpool – avec un match nul 2-2 sur l’ensemble des deux matches – grâce à un but important de l’Uruguayen Diego Forlán.

Un an auparavant, mais en Ligue des champions, ils ont fait match nul 1-1 lors de deux matches de groupe en 2008/09. Les Colchoneros ont également remporté la finale de l’Audi Cup aux tirs au but contre Liverpool lors de la pré-saison 2017.

Selon les données du département des statistiques et de l’information d’ESPN, l’Atlético a un bilan négatif de deux victoires, trois nuls et six défaites contre des clubs anglais lors de matches de la Ligue des champions.

Liverpool, quant à elle, compte six victoires, huit nuls et sept défaites contre des équipes espagnoles.

L’équipe la plus apte en Europe

Liverpool, qui est en tête du classement de la Premier League avec 76 points, n’a perdu que deux matches dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison.

Elle s’est inclinée face à Naples en phase de groupe et également face à Aston Villa en quart de finale de la EFL Cup.

Elle détient également un record de 13-0-1 lors de ses 14 derniers matches, toutes compétitions confondues.

L’Atletico, quant à lui, a concédé six buts en 12 matches de championnat sur son terrain.

Salah suit les traces de Gerrard

L’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a inscrit 19 buts en Ligue des champions pour l’équipe anglaise, soit deux de moins que les 21 marqués par le légendaire milieu de terrain du club, Steven Gerrard.

Salah a participé aux 27 buts de Liverpool dans la compétition, avec 19 buts et huit passes décisives.