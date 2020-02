Streaming : Barcelone – Eibar en direct live à partir de 16h00

Alors que Braithwaite est prêt à faire ses débuts, que Lionel Messi s’exprime dans l’atmosphère et que le scandale des réseaux sociaux, déjà connu sous le nom de “Barçagate”, est dans l’avion, Barcelone reçoit ce samedi à Eibar avec la nécessité d’ajouter trois points pour menacer le leadership du Real Madrid et d’aplanir, autant que possible, un environnement éclairé autour du club avant de se rendre en Italie pour affronter, mardi, Naples en huitième de finale aller des Champions.

Les Champions, ce match auquel selon le capitaine n’est pas prêt à combattre l’équipement azulgrana dans un message démolissant qui, interprété calmement, découvre la réalité d’un club aussi proche du précipice que soucieux de trouver une voie de tranquillité qui s’aventure, pour l’instant, impossible dans le Camp Nou.

Barcelone – Eibar en streaming

Cette rencontre entre le FC Barcelone et Eibar, qui aura lieu ce samedi 22 février à 16h00 sera diffusée sur BeIn Sports 4 et toutes les applications de streaming de beIN sports

Gerardo Martino a déclaré que le Barcelone est un club qui a besoin de “vivre une crise hebdomadaire” mais la réalité dépasse déjà toute fiction. Depuis la défaite en Super Coupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid, le club azulgrana a été secoué par un tremblement de terre dont les répliques se succèdent.

Le licenciement de Valverde, la signature de Setién, les déclarations d’Abidal désignant le vestiaire, la réponse de Messi au secrétaire technique par l’intermédiaire d’Instagram, l’inexplicable abstention de signer un attaquant, la vente de Carles Perez, la blessure de Dembélé, le scandale de Barçagate, l’interview du capitaine au Mundo Deportivo . Et la signature finale d’un Braithwaite qui n’a eu besoin que de dix minutes dans la salle de presse du Camp Nou pour comprendre ce qu’est le Barça.

Le Barça est, une fois de plus, un navire en pleine tempête et, plus que jamais, un club accroché à une ligne de vie appelée le vestiaire, dont les résultats immédiats dépendront sinon de la paix institutionnelle, du moins d’une trêve qui facilite le quotidien de Josep Maria Bartomeu, un président qui est même cité par le conseil d’administration pour sa façon d’agir.

Et le football dans tout cela ?

Le football ? Ce samedi, en début d’après-midi, dans le Camp Nou et contre Eibar, un rival qui s’est souvent effondré dans le stade Azulgrana et dont on n’a pas parlé de toute la semaine. Une équipe qui, après n’avoir remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs de championnat, commence à considérer ce déclin comme une véritable menace. Une équipe qui, sans aucun doute, aura aimé connaître toute la houle qui règne autour du Barça car même les joueurs semblent s’occuper davantage de ce qui arrive à leur entourage que du football en lui-même.

Les heures précédant le neuvième jeu de Quique Setién à l’avant de l’équipement azulgrana ne sont plus vécues avec la patience de semaines en arrière. Un mois après son arrivée, les résultats sont connus pour être aussi non négociables qu’ils commencent à l’être, aussi, l’image d’un Barcelone qui a déjà reçu des sifflets de reproches de la part des fans lors du match contre Getafe et qui est connu, face au moment de vérité de la saison, face à l’abîme.

Battre Eibar est indispensable. Indiscutable dans l’atmosphère et nécessaire pour, au moins pour quelques heures, profiter de la direction de la ligue. Et pour affronter le voyage à Naples en toute sérénité. Bien qu’il soit éphémère dans un Barça installé dans la crise.

Barcelone – Eibar : Composition des équipes

Dans l’équipe Blaugrana, Luis Suárez, Dembélé et Jordi Alba sont blessés. Si vous êtes dans l’appel Martin Braithwaite. Cependant, l’attaquant danois de Leganes devrait être remplaçant contre Eibar. Le jeune Sergio Akieme figure également sur la liste des 18 joueurs convoqués.

Setién joue avec : Ter Stegen ; Junior, Lenglet, Pique, Semedo ; Rakitic, Arhur, De Jong, Vidal ; Griezmann et Messi.

L’alignement confirmé d’Eibar aujourd’hui contre Barcelone

Eibar revient à la compétition après une pause de 15 jours, en raison du report du match contre la Real Sociedad hier soir pour cause de pollution de l’air. Parmi les 18 joueurs convoqués par Mendilibar ne figurent pas les blessés Ivan Ramis et Kike Garcia, ainsi que le suspendu Charles Dias. Correa, Soares et Bigas ont également été laissés de côté, en raison d’une décision technique. Le rapatrié est Gonzalo Escalante.

Mendilibar joue avec : Dmitrovic ; J. Ángel, Arbilla, Burgos, Tejero ; Diop, Escalante, Expósito, Inui, Orellana ; et Enrich.