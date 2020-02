Streaming : Barcelone – Getafe en direct live à partir de 16h00

Barcelone et Getafe s’affronteront dans le Camp Nou, où le match entre les deux équipes a été très serré récemment grâce au bon moment des hommes de José Bordalás, qui sont les troisièmes du classement, à sept points de leurs adversaires.

Après son élimination de la Copa del Rey à Bilbao la semaine dernière (1-0), et après avoir remporté le match au Betis (3-2), le FC Barcelone sera hanté par l’un des fantômes qui le hantent depuis des années. Ce n’est pas autre chose que le football de Bordalás, qui a conduit les deux entraîneurs à vivre avec une certaine tension et que demain fera revivre la morbidité d’un salut avant le choc qui n’a pas eu lieu lors des précédentes rencontres.

Barcelone – Getafe en streaming

Barcelone affronte Getafe ce samedi 15 février 2020 à 16h00 pour le compte de la 24e journée de la Liga. Vous pouvez suivre le match en streaming sur le site de l’opérateur BeIn Sport. BEIN vous offre la possibilité de voir le match streaming match FC Barcelone vs Getafe en direct live dans la partie de son site réservée aux membres, légalement.

Le test contre Getafe est très important pour l’équipe du club, et pas seulement parce que le troisième classé leur rendra visite. Aussi à cause de la souffrance, qu’ils éprouvent contre les rivaux, qui leur mettent la pression, à cause de la force de l’équipe de Madrid et à cause du style de football, qui peut faire que l’équipe de Setién soit hors de la leur.

Composition équipe de Barcelone contre Getafe

La bonne nouvelle pour l’entraîneur cantabre est qu’il va récupérer le sanctionné et également blessé Gerard Piqué, qui n’a pas terminé le match à Bilbao et a été sanctionné pour le prochain à Séville. Il reviendra dans une équipe où il jouera avec Samuel Umtiti, puisque Clément Lenglet, qui a marqué le but de la victoire contre le Betis, a été expulsé et qu’il jouera un match sanctionné.

Contrairement à ce qui était prévu, Barcelone a pu préparer le match contre Getafe avec plus de jours de repos et sans le programme qui est rempli de matches pendant la semaine. Cependant, il reste attentif au marché pour signer un contrat d’avance si LaLiga lui accorde enfin l’autorisation de mettre en congé de longue durée Ousmane Dembélé, qui a été opéré cette semaine pour une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite.

En raison du manque de renforts, Barcelone va à nouveau sortir un trio avec ce qu’il a (Messi, Griezmann et Ansu Fati), bien que face à la Setién de Séville, il parie sur le fait de peupler le milieu de terrain avec plus d’hommes (Busquets, Sergi Roberto, De Jong et Arturo Vidal) et de laisser le jeune Ansu tout le match sur le banc, car les trois changements qu’il a effectués n’ont affecté que la défense et pour renforcer le milieu de terrain.

¡Muy buenos días azulones, hoy es día de partido! ☀ Hoy visitamos un estadio histórico como el Camp Nou desde las 16:00h para enfrentarnos al @FCBarcelona_es. 💪 ¡A intentar traernos los tres puntos a casa! 💙#VamosGeta #MatchDay #BarçaGetafe pic.twitter.com/1veqLyOi1G — Getafe C.F. (@GetafeCF) February 15, 2020

Composition équipe de Getafe contre Barcelone

En attendant, Getafe va tenter de réduire l’écart de sept points avec ses rivaux en brisant une malédiction : jamais, en quatorze matches contre Barcelone, Getafe ne s’est imposé au Camp Nou. Leurs meilleurs résultats, trois matches nuls, ont été enregistrés lors des saisons 2007/08 (0-0), 2008/09 (1-1) et 2017/18 (0-0). Maintenant, Bordalás et ses joueurs, vont tenter d’attaquer un fief interdit.

Pour y parvenir, il devra affronter une équipe absolument opposée qui se bat pour ne pas être séparée du Real Madrid dans sa lutte pour le championnat. Le Barcelone de Setién et le Getafe de Bordalás s’affrontent dans des idées et des propositions de football. Ils sont absolument différents, mais tout aussi valables.

Alors que Getafe parie sur la pression, l’étouffement, la verticalité, l’intensité et le jeu direct, Barcelone joue avec la possession de balle jusqu’à des limites insoupçonnées, avec une sortie contrôlée du ballon de manière non négociable et avec la mobilité à la recherche de la supériorité.

Sans aucun doute, ce sera un affrontement intéressant que Getafe répétera cinq jours plus tard contre l’Ajax, son prochain rival dans quelques jours d’attaque cardiaque pour l’entité madrilène.

Pour l’instant, ils les ont résolus de façon brillante. Depuis la défaite contre le Real Madrid, elle a battu le Leganés (0-3), le Betis (1-0), l’Athletic (0-2) et le week-end dernier le Valence (3-0) après avoir signé une exhibition avec laquelle elle s’est installée en position de Ligue des champions.

Le Camp Nou est l’endroit idéal pour confirmer cette candidature avant d’affronter l’Ajax et Séville le week-end prochain dans un autre match clé pour l’Europe. Et s’il veut battre Barcelone, Bordalás devra faire face à la perte de l’un de ses joueurs les plus expérimentés, l’attaquant uruguayen Damian Suarez, qui sera suspendu.

Allan Nyom pourrait être exclu du jeu et Bordalás dispose de plusieurs options sur le côté droit du milieu de terrain : il peut parier sur le Brésilien Kenedy pour changer de jambes, placer Jaime Mata et donner une place de titulaire à Angel aux côtés de Jorge Molina en attaque, ou placer un autre Nigérian, Etebo, pour soutenir le milieu de terrain.

Bordalás ne pourra pas non plus compter sur le Portugais Vitorino Antunes, souffrant de problèmes physiques, alors qu’il a laissé de côté Francisco Portillo, Jason Remeseiro, Chema Rodríguez et le Marocain Fayçal Fajr pour des raisons techniques.

Les compo de Barcelone – Getafe :

Barcelone : Ter Stegen ; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba ; De Jong, Busquets, Vidal ou Arthur ; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

Getafe : Soria ; Nyom, Djené, Etxeita, Olivera ; Kenedy, Maksimovic, Arambarri, Cucurella ; Jaime Mata, Jorge Molina.