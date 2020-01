Streaming : Barcelone – Leganes en direct live | Copa del Rey

Regardez le match LIVE Barcelona vs Leganés AUJOURD’HUI au Camp Nou pour le passage en quart de finale de la Coupe du Roi en ligne à 19h00 sur Bein Sports.

Le Barça arrive à ce match avec une dette due à la défaite 2-0 contre Valence le week-end dernier et a perdu la tête de la Liga Santander. Malgré le fait que Quique Setién n’est sur le banc que depuis quelques semaines, Culé est au sommet et va mettre ses meilleurs onze dans l’équipe, qui sera dirigée par Lionel Messi.

Pour renverser la vapeur, Barcelone devra affronter une équipe qui a transpiré il y a quelques mois dans la Liga de Butarque, l’équipe alors entraînée par Ernesto Valverde. Luis Suárez a fait match nul, puis Arturo Vidal a signé la finale (2-1).

Contre Leganés, peu de changements sont attendus dans l’équipe et, si Setién décide de donner du repos à l’un des joueurs essentiels de l’équipe première, ce sera plus pour l’envoyer sur le banc que dans les tribunes.

L’équipe blaugrana n’a jamais joué contre Leganés dans ce tournoi auparavant, et l’ancien entraîneur du Betis devrait faire ressortir une équipe beaucoup plus talentueuse que lors du précédent tour de qualification contre Ibiza, où le Barza a fait 1-0 la semaine dernière, avec deux buts de Griezmann, le second dans le temps additionnel.

De son côté, Leganes se rend au FC Barcelone dans l’espoir d’obtenir sa toute première victoire au Camp Nou. S’ils y parviennent, bien qu’ils puissent aussi gagner aux tirs au but et faire match nul, ils seront doublement récompensés en atteignant les quarts de finale de la Copa del Rey.

Les Blanquiazules sont conscients que leurs adversaires sont les favoris des play-offs, mais il y a des précédents qui leur font croire que la surprise est possible. Le plus mémorable est sans aucun doute celui qu’ils ont vécu au stade Santiago Bernabeu en janvier 2018, lorsqu’ils ont réussi à s’imposer 2-1 et à atteindre les demi-finales du tournoi.

De plus, l’équipe de Javier Aguirre vient de marquer des points en championnat contre l’Atlético de Madrid, l’une des meilleures équipes de l’élite espagnole. Ce point leur a donné confiance après la dure bataille contre Getafe à domicile la veille (0-3).

Barcelone contre Leganés | Programme :

12h00 – Mexique

13:00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (New York, Washington, Floride)

14:00 – Venezuela, Bolivie

15:00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

18:00 – Royaume-Uni

19:00 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Après avoir pris les rênes du Barça il y a deux semaines, le nouvel entraîneur “culé”, Quique Setién, aura une nouvelle chance de finir d’ajuster ce qu’il poursuit avec ses nouveaux joueurs, après que les trois matches précédents aient généré plus de doutes que de convictions sur sa méthode.

Précisément, dans le match contre Leganés, Barcelone sera confronté à un adversaire qui, dans le match d’il y a quelques mois en LaLiga à Butarque, l’équipe alors entraînée par Ernesto Valverde a sué la grosse goutte pour renverser la situation (1-2), lorsque l’équipe pepero a pris l’avantage 1-0 jusqu’à la 53e minute, lorsque Luis Suárez a fait match nul et que Vidal a signé le 1-2.

Contre Leganés, peu de changements sont attendus dans le onze et, au cas où Setién déciderait de donner du repos à certains des habitués essentiels, ce sera plus pour les renvoyer au banc de départ qu’aux tribunes.

Dans un match sans précédent pour Barcelone dans la Coupe, puisqu’il n’a jamais affronté Leganes dans ce tournoi, Setien devrait faire preuve d’un meilleur jeu de tête que lors du précédent tour de qualification contre Ibiza, où les Azulgranas ont pris une avance de 1-0 grâce à deux buts de Griezmann, le deuxième dans le temps additionnel (1-2).

Après cette situation difficile, Barcelone a subi une défaite 2-0 aux mains de Valence le week-end dernier, un revers qui a provoqué une certaine nervosité dans un club qui vient de changer d’entraîneur, a perdu son avance et est maintenant à la recherche d’un buteur dans ses derniers jours de la saison hivernale, tout en vendant ses jeunes attaquants au football international.

De son côté, Leganés est en visite à Barcelone dans l’espoir d’obtenir sa toute première victoire au Camp Nou. S’ils y parviennent, bien qu’ils puissent également gagner aux tirs au but avec un match nul, ils auraient le double de prix en atteignant les quarts de finale de la Copa del Rey.

L’équipe bleue et blanche est consciente que son rival est le favori dans l’élimination mais il y a des précédents qui font penser que la surprise est possible. Le plus mémorable est sans aucun doute celui qu’ils ont vécu au stade Santiago Bernabeu en janvier 2018, lorsqu’ils ont réussi à s’imposer 2-1 et à atteindre les demi-finales du tournoi.

De plus, l’équipe de Javier Aguirre vient de marquer en championnat contre l’une des meilleures équipes de l’élite espagnole, l’Atlético de Madrid. Ce point leur a donné confiance après la dure bataille contre Getafe à domicile la veille (0-3).

Il y a aussi une autre raison, à savoir qu’ils sont confiants dans leurs chances, car lors du match du premier tour de la Liga contre l’azulgrana, ils se sont déjà battus avec leur entraîneur actuel. Cependant, deux buts contre sur un coup de pied arrêté ont enterré leurs espoirs.

Ils n’auront donc aucun scrupule à affronter la seule victime de l’ailier argentin Alexander Szymanowski. Le reste des joueurs est disponible puisque le central grec Dimitrios Siovas semble déjà récupéré et qu’Ivan Cuellar ne connaît toujours pas l’ampleur de sa sanction après avoir été expulsé il y a quelques jours.

Barcelone contre Leganés | compositions possibles

Barcelone : Ter Stegen ; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba ; Rakitic, De Jong, Vidal ; Ansu Fati, Messi et Griezmann.

Leganés : Cuellar ; Rosales, Tarín, Siovas, Awaziem, Silva ; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues ; et Braithwaite.