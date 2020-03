Streaming : Barcelone vs Real Sociedad en direct live à partir de 18h30

L’un des meilleurs matchs que l’on puisse voir en Espagne ce week-end est sans aucun doute le Barcelona – Real Sociedad. Deux des meilleures équipes de notre ligue s’affrontent à l’occasion de la célébration du 27e tour du championnat et les attentes concernant le duel, compte tenu du jeu offensif et du talent des joueurs des deux équipes, sont très élevées. Ce sont les faits les plus intéressants que vous devriez connaître sur ce match :

Barcelone vs Real Sociedad en streaming

Le match Barcelone – Real Sociedad sera diffusé en direct le 07 mars 2020 à 18h30 sur BeIn Max9 et sur les applications de streaming beIN connect

Dernières informations de Barcelone vs Real Sociedad

Barcelone

– L’ensemble bleu-vert ne se termine pas avec la clé. Malgré quatre victoires consécutives en championnat, la semaine dernière, ils n’ont pu obtenir qu’un nul contre Naples en Ligue des champions (1-1), et surtout, ils ont perdu le classique contre le Real Madrid (2-0). Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également perdu la tête de la ligue au profit des Blancs.

– Cette semaine, il y a une nouvelle controverse dans les vestiaires. Suite aux propos d’Eder Sarabia (le second de Setién) lors du Clásico, dans lesquels il a critiqué l’attitude de l’équipe, il semble que les poids lourds aient manifesté leur désaccord et ne soient pas favorables à ce que le joueur basque continue désormais cette attitude

– Les joueurs non disponibles pour les culés du Camp Nou seront tous blessés. Ni Luis Suarez, ni Dembele, ni Sergi Roberto ne pourront jouer

🗣 Nuevas imágenes de Eder Sarabia en el Clásico: "¡Benzema hace lo que le sale del rabo!"

📽 @ElGolazoDeGol https://t.co/KX38g8dzen — MARCA (@marca) March 3, 2020

Real Sociedad

– La Real arrive à Barcelone dans l’un des meilleurs moments de ces 40 dernières années. Ils ont gagné vendredi dernier contre Valladolid (1-0) et s’ils font de même lors de leur match reporté contre Eibar, ils affronteront Séville en… troisième position du tableau !

– Comme si cela ne suffisait pas, mercredi, ils ont conclu leur fantastique semaine et certifié leur place en finale de la Copa del Rey de cette année après avoir battu Mirandés 1-0 grâce à un but d’Oyarzabal. Ils avaient déjà battu les Castillans 2-1 au match aller.

– Cependant, le Camp Nou est un territoire interdit pour le Txuri-Urin. Ils ont passé 29 ans sans gagner en championnat, et au cours des 25 derniers matchs, ils ont perdu 24 fois et n’ont fait qu’un nul. Ils ont marqué 12 buts et en ont encaissé 64.

– Imanol Alguacil ne pourra pas compter sur Illarramendi, blessé depuis plusieurs mois avec une fracture du péroné, pour ce match. Ce sera le seul bas Guipuzcoa, car ils n’ont aucun joueur sanctionné

Les compos de Barcelone vs Real Sociedad

Barcelone Ter Stegen ; Semedo, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba ; Busquets, Vidal, Arthur ; Ansu Fati, Griezmann et Messi

Real Sociedad Remiro ; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Monreal ; Zubeldia, Merino, Odegaard ; Januzaj, Oyarzabal et Isak

PRONOSTIC

Malgré le fait que Barcelone pourrait être affecté par la lourde défaite de la semaine dernière contre le Real Madrid au Clasico, et que la Real Sociedad connaît une saison extraordinaire, je considère que l’équipe de Setien est bien supérieure sur le papier. La qualité de leurs joueurs (Messi, Griezmann, Arthur,…) est très élevée et dans 95% des matches, ils partent comme favoris même s’ils ne sont pas au meilleur niveau. Plus encore au Camp Nou, où ils n’ont pas perdu depuis plus d’un an et où le seul à avoir obtenu un point cette saison est le Real Madrid (0-0). La victoire doit rester à la maison

Barcelone 3-1 Real Sociedad