Streaming : Chelsea vs Bayern Munich en direct live | Champions League

Le Bayern Munich se rendra mardi à Chelsea pour la revanche de la finale de la Ligue des champions 2012, que l’équipe anglaise a remportée après une séance de tirs au but au stade Allianz. Les Allemands espèrent donc une revanche tant attendue en huitièmes de finale.

Frank Lampard, l’actuel entraîneur “bleu”, a été le capitaine de Chelsea lors du plus grand jour de gloire de l’histoire du club anglais, qui a laissé le Bayern sans le titre continental dans sa propre ville. Près de huit ans plus tard, ce duel est rejoué à Stamford Bridge.

Chelsea vs Bayern Munich en streaming

Vous pourrez suivre le match Chelsea-Bayern de champions league en direct sur RMC 2 et toutes les applications de streaming du groupe RMC

Plus irrégulier que les autres saisons de Bundesliga, mais menant Leipzig par 19 des 21 derniers points possibles, le Bayern est de retour dans la compétition européenne, où il a été le meilleur cette saison avec un record de six victoires et 24 buts.

Hans-Dieter Flick, qui a pris la place du banc bavarois en novembre après l’exclusion de Niko Kovac, semble être bien établi à ce poste et son équipe a trouvé une plus grande continuité dans le jeu en s’accrochant aux prouesses de Robert Lewandowski, qui l’a démoli en phase de groupe avec dix buts en cinq matches.

De son côté, Chelsea se bat pour la quatrième place de la Premier League, où le titre semble appartenir à Liverpool en l’absence de confirmation mathématique, et cette égalité est une grande opportunité pour de jeunes joueurs comme Tammy Abraham et Mason Mount de continuer à acquérir de l’expérience au plus haut niveau.

Les Londoniens, qui ont terminé deuxièmes de leur groupe derrière Valence, n’ont jamais perdu à domicile contre l’Allemagne, tandis que le Bayern a sa propre statistique encourageante, une série de 12 matches sans défaite à l’extérieur dans la compétition européenne – neuf victoires et trois nuls.

En l’absence de deux joueurs clés, N’Golo Kante et Christian Pulisic, le Bayern se rend en Angleterre sans les blessés Javi Martinez, Perisic et Sule.

Composition des équipes :

CHELSEA : Caballero ; James, Christiansen, Rudiger, Azpilicueta ; Jorginho, Kovacic, Alonso ; Willian, Mount et Abraham.

BAYERN : Neuer ; Pavard, Boateng, Alaba, Davies ; Kimmich, Thiago ; Gnabry, Muller, Coman ; et Lewandowski.