Streaming : Hellas Verone – Juventus en direct live a partir de 20:45

Samedi prochain au Marc Antonio Bentegodi à 20h45, Vérone et la Juve se rencontreront lors du 23ème tour de la Serie A.

Les Hellas Vérone arrivent au 23e match avec l’intention d’améliorer leur performance dans la compétition après le match nul du dernier match contre l’AC Milan. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté huit de leurs 21 matches à ce jour, inscrivant 26 buts pour et 23 contre.

De son côté, la Juventus a réussi à battre la Fiorentina 3-0 lors de son dernier match de la compétition, grâce à des buts de Matthijs De Ligt et Cristiano Ronaldo, et cherchera à maintenir sa série de victoires au stade Hellas Verona. À ce jour, sur les 22 matches que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté 17 avec 43 buts pour et 21 contre.

En termes de performances à domicile, l’Hellas Verona a remporté cinq fois, perdu trois fois et fait trois fois match nul en 11 matchs jusqu’à présent, ce qui montre qu’il manque des points sur son terrain, ce qui donne aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats. Dans son rôle à l’extérieur, la Juventus a un bilan de sept victoires, deux défaites et deux nuls en 11 matches joués, ce qui signifie que les deux équipes devront tout mettre en œuvre pour gagner.

Il y a eu d’autres rencontres à l’Hellas Vérone dans le passé et le résultat est de quatre défaites et trois nuls pour l’équipe locale. La dernière rencontre entre Vérone et la Juve dans ce tournoi a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau des qualifications de la Serie A, on peut constater que les deux équipes sont séparées par 23 points en faveur de la Juventus. Les Hellas Verona arrivent au match avec 31 points dans leur boîte et occupent la neuvième position avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, la Juventus, elle est en première position avec 54 points.