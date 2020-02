Streaming : Inter de Milan – Naples en direct live | Demi-finales de Coupe d’Italie

Le match aller des demi-finales de la Coupe d’Italie 2019-2020 sera un match de force mercredi 12 février. L’Inter Milan cherchera à profiter de son statut de pays hôte pour façonner son billet, mais Naples cherchera à sortir vivante de sa difficile visite au stade Giuseppe Meazza.

En suivant ce lien sur Twitter : https://twitter.com/i/broadcasts/1jMKgQjgAkkJL

L’Inter Milan a connu une excellente saison en Serie A, où elle a pu prendre la tête de la compétition après sa victoire 4-2 sur Milan dimanche dernier grâce à des buts de Brozovic, Vrij et Lukaku.

Les compositions probables de #InterNapoli, ce soir à 20h45.

Cette demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre l’Inter Milan et Naples ne sera pas diffusée en France mais à l’étranger sur ESPN+ ou encore BT Sport ESPN

Les Nerazzurri ont assuré leur billet pour les demi-finales de la Coupe en battant la Fiorentina 2-1 au dernier tour grâce à des buts d’Antonio Candreva et de Nicoló Barella.

Naples, pour sa part, est le revers de la médaille avec une saison désastreuse qui les fait se battre au bas de la table, loin de leurs objectifs. Ils sont venus d’un coup dur dimanche dernier quand ils ont reçu Lecce qui a été battu 2-3.

Les Gli Azzurri ont fait une pause dans leur piètre forme en quart de finale de la Coupe en battant la Lazio 1-0 grâce à un but de Lorenzo Insigne à deux minutes de la fin.

L’Inter Milan et Naples savent tous deux combien ce match est important, car les deux clubs chercheront à obtenir la victoire qui leur permettra de penser à la qualification, même s’il ne faut pas oublier qu’il y a un match retour à ce stade. L’Inter doit donc partir avec un bon coup pour la victoire, tandis que Gli Azzurri tentera de sauver au moins le match nul en pensant à terminer à la maison. A la fin du match, nous aurons le meilleur résumé possible, avec la répétition des buts et le résultat final. Inter Milan contre Naples.

Composition des équipes:

Inter de Milan: Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moisés, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R.Lukaku, L.Martínez.

Naples: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.