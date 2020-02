Streaming : Juventus Turin – Brescia en direct live à partir de 15h00

Suivez la Juventus vs. Brescia en direct en ligne | en direct le 24ème jour de la Serie A, demain dimanche 16 février, à partir de 9h00. (heure péruvienne). L’émission sera diffusée par ESPN 2. Pour regarder le jeu, vous avez différentes possibilités en utilisant le service de streaming et les chaînes de télévision.

La Juventus, championne des huit dernières éditions du championnat italien, affrontera la modeste Brescia dans un match relativement simple, mais elle devra prendre de l’avance pour continuer à se battre pour le titre avec l’Inter Milan. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se déroulera au stade Allianz.

Juventus Turin – Brescia en streaming

Le match entre la Juve et Brescia sera a suivre en direct live sur BeIN Sports 2 ou sur les différentes applications de streaming de BeIN sports

Brescia, qui a été reléguée sur le banc par l’attaquant uruguayen Diego Lopez, est en déplacement depuis un peu plus d’une semaine. Son premier résultat a été un match nul 1-1 contre l’Udinese (15e).

Moins brillante que les années précédentes, la Juventus, qui s’est inclinée la semaine dernière face à l’Hellas Verona (6e), un résultat qui lui a coûté l’avantage, a fait match nul 1-1 avec Milan au San Siro jeudi, lors du match aller des demi-finales de la Coupe d’Italie.

“Il était clair dès le départ que ce serait un championnat différent. Nous devons trouver des incitations à jouer pour le titre jusqu’à la fin. Lazio-Inter est important, mais ce n’est pas décisif, nous pensons à nous”, a analysé l’entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri lors de la conférence de presse d’avant-match.

“Nous devons augmenter notre agressivité : il y a des moments dans les matchs où nous devons augmenter notre intensité défensive”, a ajouté l’Italien.

Sarri a également fait référence aux opposants du moment et a averti que ce sera difficile. “C’est une équipe qui cherche toujours à jouer malgré le fait qu’elle soit dans les bas-fonds et qui a fait mieux à l’extérieur qu’à la maison. Ce n’est pas facile à affronter, ce sera un jeu difficile, de plus le deuxième tour est toujours plus compliqué”, a-t-il déclaré.

La Juventus n’aura pas Cristiano Ronaldo, mais elle aura Paulo Dybala et Gonzalo Higuain en attaque, dans ce qui sera son avant-dernier test avant d’affronter l’Olympique lyonnais, pour le match aller du tour de la Ligue des champions. L’équipe de Turin affrontera le SPAL samedi prochain et, quatre jours plus tard, avec les Français.

Juventus contre Brescia composition d’équipes

Juventus : Szczesny, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Rabiot ; Cuadrado, Dybala et Gonzalo Higuain. DT : Maurizio Sarri.

Brescia : Alfonso, Sabelli, Mangraviti, Chancelier, Martella, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Zmrhal, Balotelli et Ayé. DT : Diego Lopez.