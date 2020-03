Streaming : Liverpool vs Bournemouth en direct live à partir de 13h30

Liverpool vs Bournemouth se rencontrent dans l’un des plus grands matchs du 29ème tour de la Premier League. Jurgen Liverpool et Bournemouth se rencontreront au stade d’Anfield le samedi 7 mars à13h30. Le match sera télévisé sur RMC sport 1 et les applications de streaming RMC sport Connect.

D’une part, Liverpool espère mettre un terme à sa série de matches sans défaite. Les Reds ont été éliminés de la FA Cup en milieu de semaine après une défaite 2-0 face à Chelsea, et se sont précédemment inclinés 3-0 face à Watford.

When we met @afcbournemouth earlier this season ⚽️ pic.twitter.com/E9BxSuSHbj

Pendant ce temps, les Bournemouth cherchent désespérément une victoire pour échapper à la zone de relégation de la Premier League. Actuellement, l’équipe d’Eddie Howe occupe la dix-huitième place avec 27 points, à égalité avec West Ham United et Watford à cet égard.

🗣️ "We need to be very, very good this weekend."

Eddie Howe sat down with the press this morning ahead of #LIVBOU…#afcb 🍒

