Streaming : Lyon vs Juventus en direct live | Champions League

Sur quelle chaîne et à quelle heure voir ce Olympique de Lyon vs Juventus de Turin en direct ? Le match OL vs Juve est à suivre en direct ce mercredi 26 février à partir de 21h sur RMC Sport 1

La Juventus revient mercredi en Ligue des champions, une compétition qu’elle n’a pas remportée depuis 1996. Elle se rendra au Parc OL Lyon, où elle est clairement favorite, et le Portugais Cristiano Ronaldo sera en vedette face à une équipe de Ligue 1 en difficulté.

Lyon vs Juventus en streaming

Le match entre l’Olympique de Lyon et la Juventus peut être vu en direct en streaming sur RMC Sport 1 à partir de 21 heures.

Après avoir remporté cinq titres de champion et s’être rapprochée à deux reprises de la victoire en Coupe d’Europe, avec des défaites finales contre Barcelone en 2015 et le Real Madrid en 2017, sous la direction de Massimiliano Allegri, la Juventus a misé sur un changement de philosophie et s’est confiée au plus offensif Maurizio Sarri.

Un pari qui a fonctionné jusqu’à présent au niveau des résultats, avec le leadership de la ligue et de bonnes options pour atteindre la finale de la Copa Italia, mais qui n’est toujours pas brillant au niveau du jeu.

La Juventus, poussée par un Portugais, Cristiano Ronaldo, qui possède des chiffres exceptionnels et qui est le grand espoir des Turinois de réaliser leur rêve européen, cherche à trouver son meilleur avec le début de la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

Le CR7 a marqué en Serie A pendant onze matches consécutifs et a égalé le record de l’Argentin Gabriel Omar Batistuta et de l’Italien Fabio Quagliarella, avec la possibilité de le battre dimanche prochain dans le derby italien contre l’Inter Milan, qui est à la troisième place. Au total, il a marqué 21 buts en Serie A et, de toutes les compétitions, il a marqué 19 buts lors de ses 15 derniers matchs.

Lyon s’appuiera sur Dembele, l’un des attaquants les plus recherchés d’Europe, car il ne peut compter sur Memphis Depay et Reine-Adélaïde pendant presque toute la saison, tous deux souffrant de déchirures des ligaments croisés.

Malgré l’atmosphère volcanique qui règne parmi les supporters lyonnais mécontents et les dirigeants du club qui ne parviennent pas à former une équipe solide, l’Olympique reste présent dans toutes les compétitions qu’il dispute. En Coupe de France, ils se sont qualifiés pour les demi-finales et en Coupe de la Ligue pour la finale. Dans les deux matchs, ils rencontreront l’ogre français, le Paris Saint-Germain.

Ce que disent les entraîneurs

Rudy Garcia, entraîneur de Lyon : “La Juventus joue de la même façon que Naples et l’Empoli de Sarri. C’est un entraîneur tactiquement astucieux : cela ne fait aucun doute. Nous pensions tous que Liverpool et Paris allaient gagner (lors du match aller de la semaine dernière). C’est maintenant à nous de saisir notre chance et de montrer notre meilleur visage. Il faudra le faire pour bien faire à l’aller contre la Juve. Et espérons qu’ils ne jouent pas à plein régime. Si nous nous contentons de défendre, nous ne gagnerons pas le jeu. Si nous voulons nous épanouir, nous aurons besoin du soutien de nos fans pour trouver plus d’énergie et être au mieux de notre forme.

Maurizio Sarri, entraîneur de la Juventus : “Lyon est une équipe technique qui possède des éléments de grande accélération et beaucoup de physique. C’est une équipe dangereuse, donc nous devons faire une grande performance. Cristiano Ronaldo est un acteur apprécié dans le monde entier. Ses statistiques suffisent pour parler de l’état de sa forme. C’est un joueur passionnant, et il est très bien d’un point de vue physique et mental. En Italie, nous avons une obligation et une responsabilité de gagner. En Europe, nous faisons partie des dix autres équipes qui poursuivent cet objectif.

Lyon contre la Juventus – les compositions :

Lyon : Lopes ; Denayer, Marcelo, Marçal ; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet ; Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.

Juventus : Szczesny ; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro ; Bentancur, Pjanic, Matuidi ; Dybala, Ronaldo, Cuadrado