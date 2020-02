Streaming : Naples vs Barcelone en direct live | Champions League

Barcelone se rend à Naples dans la première manche de la huitième de fin des Champions à la recherche d’un résultat qui encombre l’éliminatoire et contribue à effacer les doutes sur les possibilités d’azulgranas dans la compétition des clubs Maxima. Le match sera télévisé sur RMC 1.

“Si nous voulons opter pour les champions, nous devons continuer à grandir et beaucoup, car je pense qu’aujourd’hui nous ne sommes pas assez nombreux pour nous battre pour les “champions””, a averti jeudi dernier le capitaine Lionel Messi dans une interview au journal Mundo Deportivo.

Naples vs Barcelone Munich en streaming

Un appel à l’attention pour une équipe qui affronte l’un de ses matches les plus importants de la saison dans une situation très différente de celle qui l’a conduite à se qualifier comme première du groupe en décembre. Depuis lors, le changement d’entraîneur – Quique Setién pour Ernesto Valverde – les blessures de Luis Suárez et Ousmane Dembélé, l’échec de la Super Coupe d’Espagne ou les problèmes extra-sportifs continus, ont nui à l’équipe catalane, qui a pris l’air ce week-end en récupérant la tête du championnat, avant de se retrouver avec une compétition continentale qui ne gagne plus depuis 2015.

🎥🇮🇹 Nos caméras ont suivi les joueurs du Barça depuis leur départ de Catalogne vers Naples ! Découvrez les coulisses de #NapoliBarça (13 minutes) 👉 https://t.co/prnCsca8bJ pic.twitter.com/ojteHh0wN7 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 25, 2020

Un désir depuis des années pour Messi

“C’est quelque chose que je voulais depuis de nombreuses années (gagner la Ligue des champions), puisque nous avons gagné la dernière”, a déclaré Messi, reconnaissant que c’est une épine dans son pied, surtout après les dures éliminations de Rome (2018) et de Liverpool (2019). Samedi, le capitaine a été le héros de son équipe lors de la victoire 5-0 sur Eibar grâce à son jeu de poker, qui a permis à Barcelone de prendre deux points d’avance sur le Real Madrid en tête du championnat.

Messi arrive au match en pleine forme et en tant que meilleur buteur du championnat espagnol avec 18 buts, loin des 13 de son plus proche adversaire, le Français du Real Madrid Karim Benzema. L’Argentin “fait des choses qui n’existent même pas sur la Playstation, des choses qui sont impensables. Il est le plus grand joueur de tous les temps depuis plusieurs années maintenant”, a déclaré l’entraîneur Gennaro Gattuso lundi.

Sixième de la Serie A, dans la zone européenne, Naples aura pour objectif de maintenir le cap sur la Ligue des champions, où elle s’est hissée en huitième de finale en tant que deuxième du Groupe E, à un point de Liverpool.

Ce sera la première fois que Naples affrontera Barcelone dans une compétition continentale. Une situation qui explique pourquoi il y a tant d’excitation pour ce match : Messi visite le pays de Diego Maradona.

Formations probables

Naples : Ospina – Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui – Fabian Ruiz, Demme (ou Allan), Zielinski – Alley, Mertens, Insigne. Entraîneur : Gennaro Gattuso

Barcelone : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo – Busquets, De Jong, Rakitic – Griezmann, Messi, Vidal (ou Fati). Entraîneur : Quique Setién