Streaming : Norwich City – Liverpool en direct live à partir de 18h30

Un autre journée de première league avec le match Norwich City contre Liverpool aujourd’hui au stade Carrow Road à partir de 18h30

Norwich City aborde le 26e tour du tournoi en cherchant à rebondir après le match nul 0-0 contre Newcastle United lors de son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre de leurs 25 matches de Premier League à ce jour, inscrivant 24 buts pour et 47 contre.

Norwich City – Liverpool en streaming

Vous pouvez suivre le match en streaming sur le site de l’opérateur BeIn Sport. BEIN vous offre la possibilité de voir le match streaming match Norwich City vs Liverpool en direct live dans la partie de son site réservée aux membres, légalement.

De son côté, Liverpool a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre Southampton à domicile et West Ham à l’extérieur, respectivement 4-0 et 2-0, et cherchera à maintenir sa série de victoires au Norwich City Stadium. À ce jour, sur les 25 matches de Premier League de Liverpool, ils en ont remporté 24 avec 60 buts marqués contre 15 concédés.

💪 "It's a huge test for us but we've been doing well against big teams at home. We believe we can get something out of it." Teemu Pukki on #NORLIV ⬇ — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 15, 2020

En termes de résultats à domicile, Norwich City a gagné trois fois, perdu six fois et fait trois fois match nul sur ses douze matches à domicile, ce qui en fait une équipe faible où les visiteurs sont plus nombreux que prévu. En déplacement, Liverpool a un bilan de 11 victoires et un nul sur 12 matches joués jusqu’à présent. Norwich City devra donc affronter un adversaire coriace habitué à prendre des points à l’extérieur.

Il y a eu d’autres rencontres à Norwich City dans le passé et le résultat est de six défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. Les visiteurs, à leur tour, ont remporté six matchs de cette compétition au stade de Norwich. La dernière rencontre entre Norwich et Liverpool dans ce tournoi a eu lieu en août 2019 et s’est terminée par une victoire 4-1 pour les visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de la Premier League, on constate que, avant le match, Liverpool devance Norwich City avec une différence de 55 points. L’équipe de Daniel Farke est à la vingtième place avec 18 points au tableau. Liverpool, quant à elle, compte 73 points et est en tête du classement.

Norwich City – Liverpool composition des équipes

Norwich City: Krul, Aarons, Zimmermann, Godfrey, Byram, Tettey, McLean, Buendia, Duda, Cantwell y Pukki.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino y Mane.