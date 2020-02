Streaming : Real Madrid – Atlético Madrid en direct live à partir de 16h00

Le Real Madrid défend son avance dans le derby contre l’Atlético, mais aucune des deux équipes n’a réussi à marquer un but cette saison.

Suivre Real Madrid vs Atletico Madrid en direct sur beIN Sports 1 a partir de 16h00

Un derby cache toujours des sentiments forts, quelle que soit la façon dont l’un ou l’autre arrive. Cette rivalité alimente la férocité interne de chaque fan envers son rival, peu importe si les deux précédents se sont terminés sans but au cours des 210 minutes qu’ils ont jouées. Il est vrai que l’équipe athlétique arrive déprimée par des limites que Simeone s’efforce de détecter sans aucun sens du jugement, ou que les joueurs du Real Madrid semblent avoir grandi avec une année 2020 non polluée dans laquelle ils ont tout gagné. On laisse cela à la spéculation, ou aux consolations d’espoir de l’un ou l’autre, car le rêve est libre. Aujourd’hui, c’est une autre histoire dans laquelle les deux ne perdront pas, parce que c’est ce qu’ils jouent.

🔴DIRECT La composition de l’Atlético de Madrid pour affronter le Real Madrid ! pic.twitter.com/UN8vfGqHG5 — Atlético France 🇫🇷 (@AtletiFrance_) February 1, 2020

Chaque équipe a sa propre identité, mais les Blancs en ont volé une aux Rouge et Blanc cette année, en concédant moins de buts que les autres. Tout cela au prix d’une réduction de leur dossier historique qui facilite la tâche destructrice de la spécialité des matelas. Une autre chose est la nécessité, quelque chose de forcé pour les deux. Les blancs, pour garder le leadership, et les rouges-blancs pour récupérer les positions de champions.

Madrid est la favorite pour le moment où elle arrive et pour avoir presque tout le personnel à la disposition de Zidane. L’Atlético doit travailler sur les doutes avec lesquels il arrive et surmonter cette batterie de victimes qui décime douloureusement l’équipe sans Joao Felix, Koke, Gimenez et Diego Costa, une colonne vertébrale à travers laquelle le bloc a été brisé. Le Français a le choix, des problèmes bénis, tandis que l’Argentin doit se contenter d’un onze compétitif pour faire face à une situation compliquée.

🇪🇸 #GameOfTheWeek

⚽️ Découvrez le onze de départ de l'Atlético et du Real Madrid

👉 Real Madrid – Atlético Madrid en direct sur beIN SPORTS 1 !à 16H00 pic.twitter.com/YzWE2IAtdK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 1, 2020

Zidane est clair sur la défense, mais pas sur la disposition, qu’il s’agisse du 4-5-1 ou du 4-4-2. Cherchez Casemiro, Kroos et Benzema entre, Modric, Isco, Valverde et Vinicius. Simeone a moins de capacité de manoeuvre et le valet, le cheval et le roi semblent forcés par les pertes, avec Vitolo comme première option pour accompagner Morata dans l’attaque.

Composition des équipes Real Madrid – Atlético Madrid

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ont déjà annoncé leur équipe première respective pour le derby de Madrid de cet après-midi dans la ligue de Santander 2019/2020. Zidane et Simeone ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour le derby au Santiago Bernabeu, où le Real Madrid défendra son avance, tandis que l’Atlético cherchera à sortir de sa crise.

Du côté du Real Madrid, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Modric et Benzema sont les seuls joueurs à jouer. Zidane a parié sur ses meilleurs hommes, après avoir donné du repos à certains d’entre eux lors du dernier duel de la Copa del Rey. Sur le banc, on retrouvera Areola, Militao, Marcelo, James, Lucas Vazquez, Jovic et Vinicius.

Pour sa part, Simeone misera sur l’équipe formée par Oblak ; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi ; Thomas, Llorente, Correa, Saul ; Vitolo et Morata. Cette fois, l’entraîneur rouge et blanc ne compte pas sur la récente incorporation de Carrasco, qui est sur le banc avec Adam, Hermoso, Lemar, Toni Moya, Saponjic et Camello.